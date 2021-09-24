"Единая Россия" получила 324 мандата

Председатель ЦИК Элла Памфилова подвела итоги выборов в Госдуму.

Так, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ – 57, "Справедливая Россия – за правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13.

Явка при этом составила 51,72%. ЦИК признал их состоявшимися.

Ранее в МГИК рассказали, что онлайн-голосование в Москве прошло в полном соответствии с законом.