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Председатель ЦИК Элла Памфилова подвела итоги выборов в Госдуму.
Так, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ – 57, "Справедливая Россия – за правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13.
Явка при этом составила 51,72%. ЦИК признал их состоявшимися.
Ранее в МГИК рассказали, что онлайн-голосование в Москве прошло в полном соответствии с законом.
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