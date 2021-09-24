В Кремле предостерегли американцев от новых санкций

В Кремле предостерегли американцев от новых санкций
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Последнее слово будет за президентом Байденом

Новые санкции США против России перечеркнут "дух Женевы" и лишат надежды на восстановление диалога, которые появились после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в июне этого года. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 24 сентября.

Ранее нижняя палата парламента США одобрила проект бюджета на оборону, которым предусматривается расширение ограничительных мер в отношении России. В частности, налагается запрет на покупку американцами бумаг федерального займа РФ, вводятся персональные санкции против еще 35 российских чиновников, предпринимателей и журналистов, усиливаются меры против "Северного потока-2".

Комментируя эти сообщения, Дмитрий Песков отметил, что законопроект в его нынешнем виде еще должен пройти ряд процедур, в том числе слушания в верхней палате парламента США, но даже там максимум что могут сделать – рекомендовать президенту Байдену принять санкции.

"Дальше будет вопрос: прислушается ли администрация (- Белого дома – прим.ред.) к этом рекомендациям",

– сказал Песков. Он отметил, что в США есть конгрессмены, которые постоянно призывают к ужесточению санкций, но в Вашингтоне должны понимать, что новые ограничения уничтожат даже те "скромные надежды" на улучшение российско-американских отношений, которые возникли по итогам переговоров лидеров в Женеве.

Ранее эксперт высказал мнение, что Байден пока откажется вводить новые санкции против России, чтобы оставить их на будущее, поскольку Вашингтон практически исчерпал инструмент влияния на Москву.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ
Настоящий ОДЕССИТ
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По моему пиздостан порядком надоел России.
Гость from USA
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"Новые санкции США против России перечеркнут "дух Женевы" и лишат надежды на восстановление диалога" - и это всё ?
нет, ребята, вы не в том положении чтобы предостерегать США.
как вас поставят в позу, так и отъимеют, будьте уверены.
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