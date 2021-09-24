В Киеве поиздевались над ситуацией с российскими делегатами в ПАСЕ

В Киеве поиздевались над ситуацией с российскими делегатами в ПАСЕ
Фото: VItalii Kliuiev via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
продолжениеСпецслужбы США подключатся к расследованию покушения на советника Зеленского
Одиозный незалежный вставил свои пять копеек

Инцидент с нашей делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы привлек внимание охочего до скандалов украинского парламентария Алексея Гончаренко. В свойственной депутату русофобской манере он попытался высмеять действия наших дипломатов.

Конфликтная ситуация сложилась из-за решения европейцев ограничить делегатов из России в перемещениях по городу. Такой шаг объяснили тем, что наши вакцины не признаны в Евросоюзе, а значит привитые дипломаты не могут считаться COVID-безопасными.

Москва сочла такие действия откровенной дискриминацией. При том что приехавшим из такой же "красной зоны" украинцам и туркам ограничения не грозят. После этого на высоком уровне прозвучал призыв к делегатам и вовсе отказаться от участия в заседаниях ПАСЕ.

Неудивительно, что ситуация с явным проявлением недружественности по отношению к России позабавила украинца-русофоба. Своими измышлениями на этот счет Гончаренко поделился в личном телеграм-канале.

В искаженном сознании незалежного российские дипломаты отказываются от участия в заседании, потому что им запретили осуществлять променады по Страсбургу. Гончаренко ядовито намекнул, что делегаты приезжают в Европу поразвлечься, а не работать.

Скандальную ситуацию с дискриминацией дипломатов прокомментировал глава нашей делегации в ПАСЕ Петр Толстой. Парламентарий отметил, что подобного рода подход может привести к серьезным последствиям. Разделение по прививанию той или иной вакциной рискует стать настоящей сегрегацией людей. Толстой подчеркнул, что европейские власти (в данном случае Франция) делят страны не по уровню заболеваемости, а именно по использованию вакцин.

Парламентарий заявил, что при таком отношении к нашим делегатам они в Страсбург не поедут, а будут участвовать в сессии в дистанционном формате. Толстой призвал Совет Европы обратить особое внимание на происходящее во Франции. Своим мнением депутат поделился в личном телеграм-канале.

К слову, агрессивные выпады со стороны украинского парламентария Гончаренко уже никого не удивляют. Незалежный дошел до того, что развесил в Полтаве плакаты с призывами атаковать Москву. Любопытно, что на билбордах-агитках Гончаренко разместил изображение известного предателя Родины гетмана Ивана Мазепы.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость 311987
Пожаловаться Ответить
политические и экономические импотенты, которые воруют на забор у собственного народа отпускают шуточки в телеграм ? а в тик токе они свои рабочие попки не показывают ? молодцы девочки !
Трепанатор черепов
Пожаловаться Ответить
Гость from USA
Ну во первых, россия всегда была отсталыми задворками цивилизованного мира.
Во вторых - вы сами виноваты, <цензура> ваших депутатов не пускают потому что не привиты вакцинами признанными ВОЗ.
Нет никакой русофобии - это следствие вашего собственного разгильдяйства.
уступать вам никто не будет, не того уровня страна.
Как же лезет из тебя <цензура>.
Гость from USA
Пожаловаться Ответить
Гость314937
Сейчас Россия даст на нужды ПАСЕ 50 миллиардов евро и всё рассосётся.Обычный политический рэкет. Когда же Россия станет страной Россия, а не задворками Европы и просящей у неё политические милостыни? Не пора ли поставить вопрос о денонсации договоров подписанных Ельцыным с Европой? будем исходить из того что он часто был в неадекватном состоянии, особенно с утра, и этим и надо аппелировать.
Ну во первых, россия всегда была отсталыми задворками цивилизованного мира.
Во вторых - вы сами виноваты, <цензура> ваших депутатов не пускают потому что не привиты вакцинами признанными ВОЗ.
Нет никакой русофобии - это следствие вашего собственного разгильдяйства.
уступать вам никто не будет, не того уровня страна.
Гость314937
Пожаловаться Ответить
Сейчас Россия даст на нужды ПАСЕ 50 миллиардов евро и всё рассосётся.Обычный политический рэкет. Когда же Россия станет страной Россия, а не задворками Европы и просящей у неё политические милостыни? Не пора ли поставить вопрос о денонсации договоров подписанных Ельцыным с Европой? будем исходить из того что он часто был в неадекватном состоянии, особенно с утра, и этим и надо аппелировать.
Хочешь жни, а хочешь куй...
Пожаловаться Ответить
hi! Хитер бобер с многоходовочками. Фуйло спрятался в бункере от своего окружения и потерял все надежды на Спутник - Фуйлопутник. А своих дипломатов отправил в качестве бактериологического оружия в Европу.
1
новости партнеров

"Антироссийское хамство": политолог объяснил поведение Эрдогана на саммите ООН

Турецкий президент не прочь прибрать к рукам Незалежную

Накануне запуска: в США готовят новые санкции против "Северного потока-2"

Очередные рестрикции вступят в силу в ближайшее время

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей