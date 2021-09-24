Одиозный незалежный вставил свои пять копеек

Инцидент с нашей делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы привлек внимание охочего до скандалов украинского парламентария Алексея Гончаренко. В свойственной депутату русофобской манере он попытался высмеять действия наших дипломатов.



Конфликтная ситуация сложилась из-за решения европейцев ограничить делегатов из России в перемещениях по городу. Такой шаг объяснили тем, что наши вакцины не признаны в Евросоюзе, а значит привитые дипломаты не могут считаться COVID-безопасными.

Москва сочла такие действия откровенной дискриминацией. При том что приехавшим из такой же "красной зоны" украинцам и туркам ограничения не грозят. После этого на высоком уровне прозвучал призыв к делегатам и вовсе отказаться от участия в заседаниях ПАСЕ.

Неудивительно, что ситуация с явным проявлением недружественности по отношению к России позабавила украинца-русофоба. Своими измышлениями на этот счет Гончаренко поделился в личном телеграм-канале.

В искаженном сознании незалежного российские дипломаты отказываются от участия в заседании, потому что им запретили осуществлять променады по Страсбургу. Гончаренко ядовито намекнул, что делегаты приезжают в Европу поразвлечься, а не работать.

Скандальную ситуацию с дискриминацией дипломатов прокомментировал глава нашей делегации в ПАСЕ Петр Толстой. Парламентарий отметил, что подобного рода подход может привести к серьезным последствиям. Разделение по прививанию той или иной вакциной рискует стать настоящей сегрегацией людей. Толстой подчеркнул, что европейские власти (в данном случае Франция) делят страны не по уровню заболеваемости, а именно по использованию вакцин.

Парламентарий заявил, что при таком отношении к нашим делегатам они в Страсбург не поедут, а будут участвовать в сессии в дистанционном формате. Толстой призвал Совет Европы обратить особое внимание на происходящее во Франции. Своим мнением депутат поделился в личном телеграм-канале.

К слову, агрессивные выпады со стороны украинского парламентария Гончаренко уже никого не удивляют. Незалежный дошел до того, что развесил в Полтаве плакаты с призывами атаковать Москву. Любопытно, что на билбордах-агитках Гончаренко разместил изображение известного предателя Родины гетмана Ивана Мазепы.