Вашингтон решил поддержать верных товарищей с Незалежной

Украинские власти подняли большую шумиху вокруг устроенных под Киевом разборок в стиле 1990-х и успешно вывели скандал на международный уровень. Теперь в деле с расстрелянной машиной советника украинского президента Сергея Шефира будут разбираться следователи из США.



Такими "достижениями" похвастался замглавы украинского МВД Евгений Енин. Высокопоставленный житель Незалежной объявил, что бравые правоохранители из Федерального бюро расследований Америки помогут разобраться в попытке устранения соратника Владимира Зеленского.

Заместитель украинского министра внутренних дел постарался заверить международное сообщество, что руководство ФБР уже подтвердило свое решение помочь младшим коллегам с Незалежной. Впрочем, громкое высказывание пока остается всего лишь голословным заявлением украинца. Как отмечают журналисты издания "Страна.ua", представители американских спецслужб так и не прокомментировали данную информацию.

Напомним, машину Шефира обстреляли средь бела дня 22 сентября. Неудивительно, что на Украине тут же начали строить догадки по поводу "российского следа" в скандальном покушении.

Так, глава правящей в Незалежной партии "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в попытке убийства может быть замешена рука Кремля. Впрочем, по его мнению, Шефир также мог стать жертвой битвы олигархов, либо же с ним пытались разделаться кровожадные контрабандисты.