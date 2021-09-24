В Анкаре напомнили, что Россия - дружественный партнер

Политика Дамаска представляет угрозу безопасности Турции, а Москва и Анкара – партнеры, поэтому в Турции рассчитывают, что президент РФ Владимир Путин пересмотрит свою позицию по Сирии. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган журналистам, отвечая на вопросы о будущих переговорах в Сочи.

На днях стало известно, что Эрдоган прилетит на встречу с Путиным 29 сентября. Как пояснил президент Турции, он хочет поделиться с российским коллегой своими опасениями и рассчитывает на понимание.

"Сирийский режим фактически создает угрозу на наших границах. Ожидаю от России как от дружественной страны солидарности и изменения подхода по Сирии",

– приводит РИА "Новости" слова Эрдогана. При этом еще накануне он говорил, что Россия поступает очень взвешенно и до сих пор Анкара не видела "ни одного ошибочного шага" со стороны Москвы, передает издание Hurriyet.

Ранее эксперт предположил, что Эрдоган едет торговаться с Путиным, поскольку ситуация в Сирии складывается не в пользу Турции, при этом пытаясь сохранить расположение США антироссийскими заявлениями.