Эрдоган рассчитывает на понимание Путина в конфликте с Сирией

Эрдоган рассчитывает на понимание Путина в конфликте с Сирией
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Анкаре напомнили, что Россия - дружественный партнер

Политика Дамаска представляет угрозу безопасности Турции, а Москва и Анкара – партнеры, поэтому в Турции рассчитывают, что президент РФ Владимир Путин пересмотрит свою позицию по Сирии. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган журналистам, отвечая на вопросы о будущих переговорах в Сочи.

На днях стало известно, что Эрдоган прилетит на встречу с Путиным 29 сентября. Как пояснил президент Турции, он хочет поделиться с российским коллегой своими опасениями и рассчитывает на понимание.

"Сирийский режим фактически создает угрозу на наших границах. Ожидаю от России как от дружественной страны солидарности и изменения подхода по Сирии",

– приводит РИА "Новости" слова Эрдогана. При этом еще накануне он говорил, что Россия поступает очень взвешенно и до сих пор Анкара не видела "ни одного ошибочного шага" со стороны Москвы, передает издание Hurriyet.

Ранее эксперт предположил, что Эрдоган едет торговаться с Путиным, поскольку ситуация в Сирии складывается не в пользу Турции, при этом пытаясь сохранить расположение США антироссийскими заявлениями.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ
советский инженер
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Рассчитывает на понимание в Сирии? Однако сам он не проявил такого понимания в Ситуации с Крымом.
Гость312377
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Гость from USA
Эрдоган поставит путина в такие условия, что тот не сможет отказаться.
но присунет в итоге Турция.
Присунут тебе негры в гетто где ты живешь если ты вообще в США а не в Жмеринке
Гость from USA
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Эрдоган поставит путина в такие условия, что тот не сможет отказаться.
но присунет в итоге Турция.
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