Киевский режим готов передать лучшие предприятия страны в руки американцев в обмен на миллиард долларов помощи в год

Экономическая политика президента Украины Владимира Зеленского привела к тому, что в стране массово банкротятся крупнейшие государственные компании и предприятия с целью их перепродажи за бесценок западным инвесторам. Об этом рассказал покинувший Незалежную из-за угрозы политических репрессий известный киевский журналист Владимир Скачко.

"Одесский припортовый завод фактически встал. Его оценили в 54 млн гривен, на мази банкротство, при том, что там работает 20 тыс человек", – заявил эксперт в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Далее он поведал о тяжелой судьбе "Укрзализныци", где сначала власти вывели из наблюдательного совета четырех человек, но затем вынуждены были одного – самого важного – вернуть из-за окрика из посольства США. По его словам, временная следственная комиссия объявила, что железнодорожное ведомство на грани банкротства, компания не выполняет даже треть того, что должна делать.

"Зачем создан наблюдательный совет "Укрзализныци"? Его функция следить за кадровой политикой и за любыми финансовыми вопросами, убрали тех, которые не хотят, а (Сергея) Лещенко вернули, – остатки наблюдательного совета должны проследить, чтобы "Укрзализныця" ушла в нужные руки", – пояснил суть чиновничьих метаморфоз Скачко.

По его информации, сейчас в Незалежной стоят в очереди на банкротство и приватизацию еще два крупных госпредприятия – "Центрэнерго" и "Управление морских портов".

Журналист считает, что Зеленский выпрашивает у американцев миллиард долларов помощи ежегодно в обмен на право зайти в соборную и забрать все, чего захотят иностранные инвесторы, "уповая на то, что украинских олигархов прижали".

Ранее на этой неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что киевский режим ожидает получать от Вашингтона миллиард долларов ежегодно в качестве финпомощи, большую часть которой планируется направить на сектор безопасности.

