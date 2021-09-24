Европейцам предлагается перестать быть "заложниками" у Москвы

У коллективного Брюсселя созрел индивидуальный план "газовой войны" с Москвой, разработанный испанскими стратегами. Об этом пишет обозреватель Бруно Уотерфилд в Times.

Отмечается, что министры энергетики стран-членов Евросоюза обсудили амбициозный прожект по покупке стратегических запасов газа единым блоком в попытке противостоять якобы усилиям России по сокращению поставок и повышению цен на голубое топливо.

"Секретный план Мадрида, с которым удалось ознакомиться журналистам, предназначен для того, чтобы ЕС больше не был в заложниках у Москвы", – цитирует РИА "Новости" обозревателя.

В документе говорится, что ценовые колебания на международных энергетических рынках не должны наносить удар по независимости континента. Добывающие сырье государства пытаются максимально увеличить свои прибыли, поэтому странам сообщества нужно действовать сплоченно, чтобы не зависеть от их действий, следует из публикации.

Напомним, цены на газ на европейском рынке растут с прошлого года и за последние недели бьют рекорды. Еще месяц назад стоимость топлива была чуть выше $500 за тысячу кубометров, а уже к 21 сентября цена на газ перевалила за $900.

Однако, если летом никто не обвинял и не попрекал Москву в таком положение дел, обращая внимание на уход американского СПГ на азиатские рынки, где стоимость сырья еще выше чем в Европе (и какой же капиталист упустит возможность подзаработать, особенно после патовой ситуации в пандемию), то за последние несколько дней поднялась прямо-таки волна недовольства именно Россией. Причем активнее всех с упреками и обвинениями выступают деятели из США и выступающие бэк-вокалом поляки и британцы. Также к ним в хор подвизаются прибалтийские подпевалы.



В "Газпроме" все эти нападки отметают и подчеркивают, что концерн действуют в рамках заключенных контрактов, все договоренности выполняются в срок.

