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Самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко неожиданно для общественности и СМИ в пятницу, 24 сентября, приземлился в Сочи.
Об этом сообщает телеграм-канал "Sputnik Беларусь".
"Был ли белорусский президент на борту – неизвестно, какие-либо зарубежные визиты накануне выходных официально не анонсировались", – отмечается в аккаунте.
Напомним, в последний раз Александр Григорьевич был в России с официальным визитом 9 сентября, где обсуждал в Кремле с лидером РФ Владимиром Путиным межгосударственные отношения, в том числе процесс интеграции Союзного государства.
Возможно бацька приехал в Сочи посмотреть шестой этап серии "Формулы-2".
Как позже стало известно РИА "Новости", Лукашенко находится в Сочи с частным визитом. По словам источника агентства, белорусский лидер "прилетел отдохнуть в дом отдыха, который он использует как свою резиденцию".
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