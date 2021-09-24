Самолет Лукашенко неожиданно приземлился в Сочи

Самолет Лукашенко неожиданно приземлился в Сочи
Фото: president.gov.by
Александр Григорьевич находится на российском курорте с частным визитом

Самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко неожиданно для общественности и СМИ в пятницу, 24 сентября, приземлился в Сочи.

Об этом сообщает телеграм-канал "Sputnik Беларусь".

"Был ли белорусский президент на борту – неизвестно, какие-либо зарубежные визиты накануне выходных официально не анонсировались", – отмечается в аккаунте.

Напомним, в последний раз Александр Григорьевич был в России с официальным визитом 9 сентября, где обсуждал в Кремле с лидером РФ Владимиром Путиным межгосударственные отношения, в том числе процесс интеграции Союзного государства.

Возможно бацька приехал в Сочи посмотреть шестой этап серии "Формулы-2".

Как позже стало известно РИА "Новости", Лукашенко находится в Сочи с частным визитом. По словам источника агентства, белорусский лидер "прилетел отдохнуть в дом отдыха, который он использует как свою резиденцию".

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость313477
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Опять у него деньги кончились?
Гость311476
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У пассивного Вовы закончился понос и он позвал активного Сашка :)
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