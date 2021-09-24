Меркель заклевали волнистые попугаи - фото

Меркель заклевали волнистые попугаи - фото
Ангела Меркель. Фото: via www.imago-images.de / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Глава немецкого кабмина прощается со своим креслом в окружении пернатых

Покидающая пост канцлера ФРГ Ангела Меркель дала себе волю расслабиться в ходе посещения птичьего парка земли Мекленбург-Передняя Померания. Там главу кабмина окружила стайка волнистых попугаев, которые не постеснялись приземлиться на руки и голову лидера немцев. Об этом написали в Spiegel.

Отмечается, что в парке Марлоу всегда собранная и мало выражающая эмоций, как веселость, так и гнев, фрау Меркель здесь не стала заботиться об этикете и была чрезвычайно открыта.

Она позволяла птичкам Лори порхать вокруг себя, одна приземлилась ей на голову, другие сели на плечи и руки. Меркель в этот момент держала небольшие бумажные стаканчики с нектаром из высушенной пыльцы, фруктозы, зерна и воды. Волнистые попугаи тоже проявили доверие и позволили уходящему главе правительства накормить их просом, говорится в статье.

В СМИ попали яркие фотографии и парка. На одном снимке действительно можно увидеть, как фрау Меркель прямо светится от счастья так контактировать с птичками. Однако на другом фото, который уже стал в интернет-пространстве мемом, канцлер выглядит то ли удивленной, то ли напуганной, то ли в состоянии дикого восторга с широко открытым ртом.

"Судя по всему, ее прямо сейчас укусила птица", – предположил Der Spiegel.

Возможно, пишет издание, это выражение лица может обозначать реакцию на то, что срок ее полномочий сейчас заканчивается, и "ей больше не нужно нести бремя мира на своих плечах".


Газета публикует еще один снимок и объясняет, что на нем происходит. Дело в том, что Меркель в парке дали подержать филина, но она быстро от этого эксперимента отказалась со словами "нет, нет, я хорошо справилась с попугаями". И птицу взял на руки сопровождавший фрау 33-летний политик Георг Гюнтер, который может стать преемником Меркель.

В телеграм-канале ведущей "60 минут" Ольги Скабеевой появился забавный мем канцлера с птичками, где вместо голов пернатых изображены головы известных политиков.

Напомним, 26 сентября в Германии состоятся выборы в бундестаг. На первом заседании парламента депутаты выберут нового канцлера ФРГ.

Источник: Der Spiegel ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Вице-премьера Крыма обвинили в хищении 57 миллионов рублей

Бывший чиновник уверяет, что денег не крал

Накануне запуска: в США готовят новые санкции против "Северного потока-2"

Очередные рестрикции вступят в силу в ближайшее время

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей