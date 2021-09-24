Депутат от партии Санду выругался русским матом в молдавском парламенте

Депутат от партии Санду выругался русским матом в молдавском парламенте
Фото: Geraint Nicholas / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Соратник президента страны быстро перешел с румынского, когда чуть не упал с трибуны

В зале молдавского парламента прозвучало емкое русское нецензурное слово. Матом невольно выругался депутат партии "Действие и солидарность" Борис Маркоч в ходе пленарного заседания.

Судя по видеокадрам, появившимся в СМИ, соратник президента Молдавии Майи Санду живенько мчался к трибуне, с которой он должен был представить законопроект. И буквально на пороге помоста политик зацепился, вероятно, за ступеньку и громко и отчетливо произнес матерное ругательство.

"Женщины, когда рожают, кричат на родном языке. А депутаты, когда спотыкаются, на каком? Не иначе Маркоч ФСБшник", – поддела прозападника "Комсомольская правда в Молдове" в своем телеграм-канале.

Как отмечает "ПолитНавигатор", "Действие и солидарность" пытается закрепить в Республике румынский язык, которым они вытесняют молдавский и русский.

Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Американский гость
Пожаловаться Ответить
Красавчик ! хохловские вообще дерутся посреди заседания, и ничего, милостыню потихоньку кидают.
1
новости партнеров

Вице-премьера Крыма обвинили в хищении 57 миллионов рублей

Бывший чиновник уверяет, что денег не крал

Накануне запуска: в США готовят новые санкции против "Северного потока-2"

Очередные рестрикции вступят в силу в ближайшее время

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей