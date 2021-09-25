Американцы не хотят лишний раз вспоминать о Незалежной

Украина превратилась в "токсичный актив" США и нерешаемую проблему. Такого мнения придерживается украинский политолог Руслан Бортник. Эксперт заметил, что в ходе своей речи на Генассамблее ООН президент Америки Джо Байден не сказал ни слова про Незалежную.

Политолог считает, что глава Белого дома сделал это преднамеренно, ведь говорить что-то хорошее о Украине нет поводов, а просто напоминать об этой стране – это значит ухудшить отношения с Россией. Портить контакты с Москвой Вашингтон не хочет, поэтому и не говорит о Киеве, который стал даже "тактически опасным".

США больше не заинтересованы в Украине. Однако полностью отказаться от Незалежной американцы не могут, это будет слишком большим ударом по репутации страны. При этом, как указывает Бортник, западные партнеры Украины решили держать ее на дистанции и в изоляции, как опасный актив.

Ранее в России объяснили, как слова президента Украины Владимира Зеленского в ООН обратились против него.