"Токсичный актив": Украина стала опасной для США

"Токсичный актив": Украина стала опасной для США
Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американцы не хотят лишний раз вспоминать о Незалежной

Украина превратилась в "токсичный актив" США и нерешаемую проблему. Такого мнения придерживается украинский политолог Руслан Бортник. Эксперт заметил, что в ходе своей речи на Генассамблее ООН президент Америки Джо Байден не сказал ни слова про Незалежную.

Политолог считает, что глава Белого дома сделал это преднамеренно, ведь говорить что-то хорошее о Украине нет поводов, а просто напоминать об этой стране – это значит ухудшить отношения с Россией. Портить контакты с Москвой Вашингтон не хочет, поэтому и не говорит о Киеве, который стал даже "тактически опасным". 

США больше не заинтересованы в Украине. Однако полностью отказаться от Незалежной американцы не могут, это будет слишком большим ударом по репутации страны. При этом, как указывает Бортник, западные партнеры Украины решили держать ее на дистанции и в изоляции, как опасный актив. 

Ранее в России объяснили, как слова президента Украины Владимира Зеленского в ООН обратились против него. 

Источник: Ютуб-канал "Первый Казацкий"
Полина ИВАНОВА
ВВМ
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"Ранее в России объяснили, как слова президента Украины Владимира Зеленского в ООН обратились против него".

Особенно впечатлило событие с инсценировкой покушения на "лучшего друга Зе". Несколько вопросов о покушении: 1) а где раненый водитель??? (только не надо говорить, что он в тяжелом состоянии - 5 км он мог проехать после ранения???) 2) удивительно, что после обстрела все пули попали ниже стекол??? и мало промазали??? 3) а ведь в лоб было бы легче стрелять??? (получилось бы как по стоячей мишени, а в бок как по движущейся)
И это не последние вопросы при объективном расследовании.
Гость313635
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И кто им виноват?
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