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Украина превратилась в "токсичный актив" США и нерешаемую проблему. Такого мнения придерживается украинский политолог Руслан Бортник. Эксперт заметил, что в ходе своей речи на Генассамблее ООН президент Америки Джо Байден не сказал ни слова про Незалежную.
Политолог считает, что глава Белого дома сделал это преднамеренно, ведь говорить что-то хорошее о Украине нет поводов, а просто напоминать об этой стране – это значит ухудшить отношения с Россией. Портить контакты с Москвой Вашингтон не хочет, поэтому и не говорит о Киеве, который стал даже "тактически опасным".
США больше не заинтересованы в Украине. Однако полностью отказаться от Незалежной американцы не могут, это будет слишком большим ударом по репутации страны. При этом, как указывает Бортник, западные партнеры Украины решили держать ее на дистанции и в изоляции, как опасный актив.
Ранее в России объяснили, как слова президента Украины Владимира Зеленского в ООН обратились против него.
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Особенно впечатлило событие с инсценировкой покушения на "лучшего друга Зе". Несколько вопросов о покушении: 1) а где раненый водитель??? (только не надо говорить, что он в тяжелом состоянии - 5 км он мог проехать после ранения???) 2) удивительно, что после обстрела все пули попали ниже стекол??? и мало промазали??? 3) а ведь в лоб было бы легче стрелять??? (получилось бы как по стоячей мишени, а в бок как по движущейся)
И это не последние вопросы при объективном расследовании.