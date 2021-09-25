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Сенатор РФ Алексей Пушков прокомментировал доклад Счетной палаты ЕС, в котором заявлялось, что поддержка Европейским союзом борьбы с коррупцией на Украине не дала никаких результатов. По мнению госдеятеля, причина кроется в неэффективной политике Владимира Зеленского.
В своем телеграм-канале Пушков отметил, что Европа не видит Украину ни в рядах НАТО, ни в роли государства-члена Евросоюза.
Алексей Константинович вспомнил, как несколько лет назад, во время парижской встречи на высоком уровне, при нем заявили – если проблема с коррупцией в Незалежной не будет решена, никто не будет финансово ей помогать. В итоге все осталось без изменений.
"Поэтому глава Украины так и мечется по мировым площадкам", - отметил Пушков.
Он добавил, что Зеленский буквально умоляет лидеров других стран поддерживать его проекты, одним из которых стала "Крымская платформа". Кроме того, украинский лидер просит помощи у ООН, надеясь на то, что организация возьмется за решение накопившихся в Незалежной проблем.
Алексей Константинович акцентировал внимание на том, что в затруднительном положении Украина оказалась как раз из-за действий своих же властей. Поэтому вся эта ситуация для сенатора выглядит достаточно абсурдно.
Ранее стало известно о том, что Зеленский выставил на продажу свою роскошную виллу в Италии. Примечательно, что он поднял ценник на 50% от прежней стоимости апартаментов.
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