"Мечется по мировым площадкам": Пушков резко высказался о Зеленском

"Мечется по мировым площадкам": Пушков резко высказался о Зеленском
Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Госдеятель считает, что именно власти Незалежной загнали страну в тупик

Сенатор РФ Алексей Пушков прокомментировал доклад Счетной палаты ЕС, в котором заявлялось, что поддержка Европейским союзом борьбы с коррупцией на Украине не дала никаких результатов. По мнению госдеятеля, причина кроется в неэффективной политике Владимира Зеленского.

В своем телеграм-канале Пушков отметил, что Европа не видит Украину ни в рядах НАТО, ни в роли государства-члена Евросоюза.

Алексей Константинович вспомнил, как несколько лет назад, во время парижской встречи на высоком уровне, при нем заявили – если проблема с коррупцией в Незалежной не будет решена, никто не будет финансово ей помогать. В итоге все осталось без изменений.

"Поэтому глава Украины так и мечется по мировым площадкам", - отметил Пушков.

Он добавил, что Зеленский буквально умоляет лидеров других стран поддерживать его проекты, одним из которых стала "Крымская платформа". Кроме того, украинский лидер просит помощи у ООН, надеясь на то, что организация возьмется за решение накопившихся в Незалежной проблем.

Алексей Константинович акцентировал внимание на том, что в затруднительном положении Украина оказалась как раз из-за действий своих же властей. Поэтому вся эта ситуация для сенатора выглядит достаточно абсурдно.

Ранее стало известно о том, что Зеленский выставил на продажу свою роскошную виллу в Италии. Примечательно, что он поднял ценник на 50% от прежней стоимости апартаментов. 

Источник: Телеграм-канал Алексея Пушкова ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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Гость from USA
А кто загнал в тупик некогда процветающую россию пушков не сказал.
это и так всем понятно
до 2000 заганяли всякие уродцы, но пришел ВВПутин, и все стало потихоньку налаживаться, еще бы соцсети с ютубом отключили , и было-бы оч хорошо, а то уткнулись все в свои лопаты как дурачки
Гость from USA
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ВВМ
Россия поднимается с той позы, в которую не без помощи твоей страны она попала в 90-е годы и она обязательно поднимется и станет во весь рост.
как то странно она у вас поднимается. как не послушаешь россиян - жить у вас все хуже и хуже становится.
ВВМ
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Гость from USA
А кто загнал в тупик некогда процветающую россию пушков не сказал.
это и так всем понятно
Россия поднимается с той позы, в которую не без помощи твоей страны она попала в 90-е годы и она обязательно поднимется и станет во весь рост.
Гость from USA
Пожаловаться Ответить
А кто загнал в тупик некогда процветающую россию пушков не сказал.
это и так всем понятно
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