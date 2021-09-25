При этом эксперт считает, что ожидать кардинальных перемен не стоит

Некоторое время назад стало известно о том, что Ангела Меркель покидает пост канцлера Германии. Биограф немецкого политика Ральф Больман предположил, какое будущее ждет отношения между Россией и ФРГ после ее ухода.

Журналист считает, что о былых тесных связях придется забыть. Эксперт уверен – какая бы позиция не была у троих кандидатов, выдвигающихся на пост бундесканцлера Германии, никто из них не знает РФ настолько хорошо, как Меркель.

По словам Больмана, Армин Лашет пока не проявляет неприязнь по отношению к России, однако все может поменяться. А вот Анналена Бербок сразу заявила, что против РФ и Китая будет вестись более жесткий курс, передают "Известия".

Многие делают ставки на кандидата Лашета. Он, как отметил биограф, заинтересован в первую очередь в налаживании контакта между Германией и Францией.

Журналист вспомнил, что Меркель не всегда была положительно настроена по отношению к России. Канцлеру нравились культура и язык нашей страны, однако она периодически критиковала политику Владимира Путина.

Ральф высказал мнение, что российско-немецкие отношения хоть и станут менее тесными, но не испортятся полностью.

"Не думаю, что с опасениями нужно смотреть на эти выборы", - заявил он.

Напомним, выборы в Германии состоятся в воскресенье, 26 сентября.

Ранее по Сети распространились забавные фото, сделанные во время посещения Меркель птичьего парка.