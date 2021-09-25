СМИ: в правительстве Крыма грядут перестановки

СМИ: в правительстве Крыма грядут перестановки
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Обновление структуры власти будет масштабным

Отставками вице-премьера Евгения Кабанова и министра строительства Михаила Храмова изменения в Совете министров Крыма не закончатся. СМИ сообщили о новых грядущих перестановках.

Как стало известно РИА "Новости", еще несколько чиновников покинут в ближайшее время свои должности. 

Так, например, уволить могут главу министерства транспорта Евгения Исакова. Судьба некоторых других министров пока не определена, но Исаков может стать не единственным, кто потеряет свое кресло. Также на полуострове станет меньше вице-премьеров. 

Сменить работу, вероятно, придется и некоторым руководителям местных городов. 

Напомним, ранее Евгения Кабанова обвинили в хищении 57 миллионов рублей, предназначавшихся на строительство инфраструктуры по водоснабжению Крыма. По делу подозреваемым проходит и Михаил Храмов. 

Источник: РИА "Новости"
Полина ИВАНОВА
Гость from USA
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Однозначно надо сажать. они не смогли даже миллион баксов украсть.
позорят страну.
Гость313699
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Бывший вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов и экс-министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов арестованы, по статье о мошенничестве в особо крупном размере им грозит до 10 лет лишения свободы
Гость from USA
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Это уберут того, который 57 миллионов rur украл ? и поделом ! нечего позорить Россию !
или воруй как все нормальные люди или уходи !
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