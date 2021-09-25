Москва поставила Вашингтону условие по визиту Нуланд в Россию

Москва поставила Вашингтону условие по визиту Нуланд в Россию
Виктория Нуланд. Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos//www.globallookpress.com
Москва хочет растопить лед в дипломатической войне

В СМИ активно говорят о возможном визите находящейся в черном списке Виктории Нуланд в Россию. Якобы заместитель госсекретаря США может прибыть в РФ уже в октябре этого года, однако у нее пока нет визы. Москва и Вашингтон обсуждают ее приезд, но выдача документов теперь зависит от ответных действий американцев.

Как выяснил "КоммерсантЪ", Россия запросила у США в обмен на визу Нуланд добро на въезд на территорию этой страны для своих дипломатов.

Так, Россия надеется, что оказаться в США наконец сможет Константин Воронцов, специалист Департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ, который пытается добиться визы уже два года. В рамках "дипломатической войны" США не пускают не только Воронцова, но и многих других российских госслужащих. Скандал начался еще в 2019-м. Дипломаты должны были поехать вместе с главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на Генассамблею ООН. Еще тогда Россия возмутилась не соблюдением США международных обязательств. С тех пор этот вопрос так и остался открытым. 

Впрочем, издание отмечает, что Нуланд точно в конце концов приедет. Вероятно, главный эксперт по России в команде Джо Байдена встретится с замглавой администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Главной темой переговоров Нуланд и Козака станет Украина. Источник издания указывает, что эта встреча будет полезной в рамках украинского кризиса. Ведь Байден во время Женевского саммита с Владимиром Путиным, на котором присутствовали и Нуланд, и Козак, отметил, что альтернативы Минским соглашениям нет. Именно такой подход к вопросу конфликта на Донбассе и устраивает Москву. 

Источник: "КоммерсантЪ"
Полина ИВАНОВА

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Гость310830
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Гость from USA
России объяснили зачем Нудельман таки нужно приехать в пидорашку и все уже согласовано.
Хохол! В Пиндостане ночь! Все спят ! Не корчи из себя янки, убогий- не получается!
Гость from USA
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России объяснили зачем Нудельман таки нужно приехать в пидорашку и все уже согласовано.
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