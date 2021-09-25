Удивленный претензиями из-за цен на газ посол России жестко поставил Германию на место

Удивленный претензиями из-за цен на газ посол России жестко поставил Германию на место
Фото: pixabay.com
Москва и "Газпром" своих обязательств не нарушали

В последнее время в Германии со стороны политиков и СМИ звучат обвинения в адрес России о том, что Москва завышает стоимость голубого топлива и ограничивает его поставки в Европу. Немцы уверены, что Россия хочет "заморозить" жителей этой части мира. Все это обескураживает и удивляет. Сергей Нечаев, посол России в ФРГ, ответил Германии на претензии из-за цен на газ.

Дипломат отметил, что обвинения в невыполнении "Газпромом" обязательств – это фейки и вбросы против России. 

Посол РФ в ФРГ указал на то, что за полвека сотрудничества с Европой Россия ни разу не использовала газ как энергетическое оружие. По его словам, "Газпром" не уменьшал и не ограничивал продажу голубого топлива европейцам. Он напомнил, что большую часть сырья Европа покупает по контрактам, на которые колебания цены на газ не влияют. Нечаев также подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Берлина по газу – это успешный проект.

По его мнению, все люди, которые мыслят здраво, понимают, что на пути к зеленой экономике ФРГ без газа как переходного сырья не справиться. Именно для этого появился проект "Северного потока – 2". 

Нечаев также пояснил, что из-за законов рынка зарубежные поставщики топлива отправили его в Азию, а не Европу, где цены ниже. А европейцы сидели и ждали, пока стоимость газа опустится, и не пополнили запасы своих хранилищ.

"Причем здесь Россия? Или мы виноваты еще и в том, что газодобыча в некоторых европейских странах сокращается?" – возмутился Нечаев в комментарии немецкому агентству RND, передает РИА "Новости".  

Ранее претендент на место Ангелы Меркель, кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зеленые" Анналене Бербок заявила, что хочет предотвратить поставки газа по "Северному потоку – 2". Тем временем цена за тысячу кубометров газа достигла почти тысячи долларов. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
Гость from USA
Пожаловаться Ответить
флаг в руки,халява мимо.
Какой смысл транспортировки газа через враждебно настроенное государство? Конечно Россия всеми возможными способами, наплевав на любые санкции, под предлогом разрушающейся ГТС остановит транзит через Украину. Причём надо ответным санкциями ввести прямой запрет на ввод газа, нефти, электричества и нефтепродуктов на Украину. Хотели же быть независимыми, пусть будут.
на санкции россия наплевать не может в принципе, а транзит ... можете хоть сейчас останавливать - попадете на деньги.
ВВМ
Пожаловаться Ответить
флаг в руки,халява мимо.
Какой смысл транспортировки газа через враждебно настроенное государство? Конечно Россия всеми возможными способами, наплевав на любые санкции, под предлогом разрушающейся ГТС остановит транзит через Украину. Причём надо ответным санкциями ввести прямой запрет на ввод газа, нефти, электричества и нефтепродуктов на Украину. Хотели же быть независимыми, пусть будут.
Так и воевать то россияне еще не пришли на усраину!!!!!
Гость315177
Пожаловаться Ответить
Настоящий ОДЕССИТ
Еще зима не наступила, А СМИ и некоторые недалекие политики Германии мозги морозят)
Ты бы свой ник поменял на "Настоящий ЕДИНОРОС", всё равно понятно, что к Одессе ты никакого отношения не имеешь
ВВМ
Пожаловаться Ответить
Гость from USA
так никто и не против же. это вы пихаете свой газ Европе.
аж целый газопровод построили.
Инициатива построить СП-2 больше исходила от Европы (см. компании соучредители), и не надо БЛА-БЛА. Да, рынок нам нужен, но и вы выгоду имеете. А если не хотите покупать наш газ покупайте газ США в нем одни молекулы вкусняшки.
Гость315177
Пожаловаться Ответить
Настоящий ОДЕССИТ
Еще зима не наступила, А СМИ и некоторые недалекие политики Германии мозги морозят)
Откуда знать, такие или не такие политики Германии алкашу подзаборному, который за ЕР голосует лишь бы только дешёвую водку в магазине рядом с домом продавали?
флаг в руки,халява мимо.
Пожаловаться Ответить
аж целый газопровод построили.
Чтобы россияне не ездили в Крым чрез Украину,Россия построила Крымский мост и железную дорогу в обход.Чтобы не шел транзит газа через Украину -положили Турецкий поток,СП1,СП2.И все равно Россия агрессор-избегает своей "жертвы".А жертва ооочень возмущается.Халява мимо....
Какой смысл транспортировки газа через враждебно настроенное государство? Конечно Россия всеми возможными способами, наплевав на любые санкции, под предлогом разрушающейся ГТС остановит транзит через Украину. Причём надо ответным санкциями ввести прямой запрет на ввод газа, нефти, электричества и нефтепродуктов на Украину. Хотели же быть независимыми, пусть будут.
Гость from USA
Пожаловаться Ответить
аж целый газопровод построили.
Чтобы россияне не ездили в Крым чрез Украину,Россия построила Крымский мост и железную дорогу в обход.Чтобы не шел транзит газа через Украину -положили Турецкий поток,СП1,СП2.И все равно Россия агрессор-избегает своей "жертвы".А жертва ооочень возмущается.Халява мимо....
правда перед этим Крым был позорно аннексирован у Украины, но это конечно к делу не относится :))
Гость315177
Пожаловаться Ответить
М
ну мало ли что вызывает смех в укрусии
еврей пианист играет на пианино своим болтом и паралельно руководит укрусией
разве не смешно,увы,не смешно,укрусия заслужила такого нашальника
а его подопечные выползают на ресурсы россии чтобы в очередной раз чтото накарябать в форуме
смешно? живете в в нищете,работаете на чужих и чужие экономики,не смешно?
устраивали постоянные муйданы,стреляли в спины своим и что,чего добились?
но теперь бандерлоги запретили муйданы по отмашке запада и все,попрятались все,расползлись по интернету
Россия - большая страна, и в России все разные. И да, если ты и тебе подобные в Украине последний раз были ранее 2014-<цензура>, а обо всём, что происходило далее, слышали только из передач Соловьева, Попова и т.п., то многие другие люди мобильны, и имеют возможности бывать везде. И поверь, эти люди, сами сделают выводы о том, что на той же Украине происходит. И да, ты что в Газпроме зарплату получаешь, что так за него топишь? И на себя посмотри, голодранец, прежде, чем о чьей-то нищете заявлять?
называют себя "уникальной и исключительной сверхдержавой"
Пожаловаться Ответить
Гость311651
СШП называют себя "уникальной и исключительной сверхдержавой", посмотришь, как бородачи "уникальным и исключительным сверхдержавным" напихали, вот тут действительно смешно. "Ну а как ещё относиться к высказываниям балбесов, слепо верящих в *американскую* пропаганду?" - исправил твое недоразумение, спасибо можешь не говорить
В мире есть две искуственные нации!Американец и украинец.Один исключительный,другой уникальный.Оба живут на чужих землях.Первый -на отобранных,второй -на подаренных.Оба,по сути квартиранты и не имеют понятия,что такое РОДИНА.
Гость315138
Пожаловаться Ответить
Гость315177
Россияне, вы со своими манией величия и сверхдержавием, только смех вызываете. Ну а как ещё относиться к высказываниям балбесов, слепо верящих в газпромовскую пропаганду?
И ладно бы что-то из себя представляли, так нет ведь обычные забулдыги, которые максимум 20 тыс. российских рублей в месяц получают
смешной ты)))
1 2 3 Следующая
новости партнеров

В Германии предупредили США о большой ошибке из-за новых санкций против России

Вашингтону пора начать сотрудничать с Москвой, а не заниматься несвоевременными вопросами

Берлин может отказаться от "Северного потока-2" при одном условии

Возможная преемница Меркель обвинила Москву в шантаже и давлении по трубе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей