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Владимир Путин прокомментировал сомнения в электронном голосовании в Москве. По словам лидера россиян, дело не в качестве голосовании, а в том, что "кому-то не понравился результат". Именно недовольные итог и выразили сомнение в ДЭГ.
Об этом глава государства заявил на встрече с руководителями политических сил, которые прошли в Госдуму восьмого созыва. Путин также отметил, что такое случается, но имеющиеся вопросы нужно проработать.
Президент напомнил, что у "Единой России" были вопросы по дистанционному электронному голосованию, но в итоге систему решили использовать из-за ее удобства. Путин указал на то, что технический прогресс затормозить нельзя.
С 17 по 19 сентября в России состоялся единый день голосования. По решению ЦИК в столице и ряде областей страны также прошло электронное голосование. В Москве ДЭГ состоялся на своей платформе, в остальных объектах страны – на федеральной.
Вашингтону пора начать сотрудничать с Москвой, а не заниматься несвоевременными вопросами