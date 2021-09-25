"Кому-то не понравился результат": Путин объяснил недовольство электронным голосованием

"Кому-то не понравился результат": Путин объяснил недовольство электронным голосованием
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/globallookpress.com
Президент России призвал проработать имеющиеся вопросы

Владимир Путин прокомментировал сомнения в электронном голосовании в Москве. По словам лидера россиян, дело не в качестве голосовании, а в том, что "кому-то не понравился результат". Именно недовольные итог и выразили сомнение в ДЭГ. 

Об этом глава государства заявил на встрече с руководителями политических сил, которые прошли в Госдуму восьмого созыва. Путин также отметил, что такое случается, но имеющиеся вопросы нужно проработать. 

Президент напомнил, что у "Единой России" были вопросы по дистанционному электронному голосованию, но в итоге систему решили использовать из-за ее удобства. Путин указал на то, что технический прогресс затормозить нельзя. 

С 17 по 19 сентября в России состоялся единый день голосования. По решению ЦИК в столице и ряде областей страны также прошло электронное голосование. В Москве ДЭГ состоялся на своей платформе, в остальных объектах страны – на федеральной. 

Источник: "Россия 24" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость 777
Пожаловаться Ответить
А мне понравилось, когда коммунисты из штанов выскакивали, что бы голосовали электронно, а теперь все наоборот. Проиграли и во всем виноваты все, но не они. Позор Зюзе.
1
новости партнеров
По теме

В Германии предупредили США о большой ошибке из-за новых санкций против России

Вашингтону пора начать сотрудничать с Москвой, а не заниматься несвоевременными вопросами

Москва поставила Вашингтону условие по визиту Нуланд в Россию

Москва хочет растопить лед в дипломатической войне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей