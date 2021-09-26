После предательства Макрона: Мали просят помощи у ЧВК "Вагнера"

После предательства Макрона: Мали просят помощи у ЧВК "Вагнера"
Фото: Julien Mattia/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Французы не предупредили малийцев о прекращении боевой миссии в стране

Франция бросила Мали, поэтому власти были вынуждены искать других партнеров, способных помочь в обеспечении безопасности государства. Так объяснил решение заключить контракт с российской ЧВК "Вагнера" малийский премьер-министр Шогель Кокалла Майга. 

Ранее французский президент Эммануэль Макрон объявил о решении завершить антитеррористическую операцию "Бахран", изменив модель военного присутствия в регионе Сахеля. После Сергей Лавров заявил, что малийские власти обратились к частной военной компании для помощи в борьбе с терроризмом. При этом официальная Москва к этому отношения не имеет. 

Как передает РИА "Новости", во время выступления на Генассамблее ООН премьер Мали заявил, что Франция решила прекратить военную операцию в одностороннем порядке, не уведомив об этом ни правительство страны, ни ООН. 

"Новая ситуация, складывающаяся в связи с завершением операции "Бархан", которая поставила Мали перед свершившимся фактом и привела к тому, что нас как будто бы выбросили на полпути", – отметил Майга. 

Благодаря сотрудничеству с российской ЧВК они намереваются "заполнить пустоту", которая возникнет после ухода французских войск. 

К слову, ранее похожая ситуация произошла и с самой Францией. Австралия без предварительного уведомления рассторгла военный контракт со страной, вступив в новый военный союз AUKUS вместе с США и Великобританией. Подобное французские власти расценили как предательство, отозвав послов из стран.

Однако после беседы Макрона и Байдена по телефону, французская сторона решила вернуть собственного дипломата в США. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Гость311586
Пожаловаться Ответить
Туареги бейте лягушатников.
1
новости партнеров

В Германии предупредили США о большой ошибке из-за новых санкций против России

Вашингтону пора начать сотрудничать с Москвой, а не заниматься несвоевременными вопросами

Москва поставила Вашингтону условие по визиту Нуланд в Россию

Москва хочет растопить лед в дипломатической войне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей