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Франция бросила Мали, поэтому власти были вынуждены искать других партнеров, способных помочь в обеспечении безопасности государства. Так объяснил решение заключить контракт с российской ЧВК "Вагнера" малийский премьер-министр Шогель Кокалла Майга.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон объявил о решении завершить антитеррористическую операцию "Бахран", изменив модель военного присутствия в регионе Сахеля. После Сергей Лавров заявил, что малийские власти обратились к частной военной компании для помощи в борьбе с терроризмом. При этом официальная Москва к этому отношения не имеет.
Как передает РИА "Новости", во время выступления на Генассамблее ООН премьер Мали заявил, что Франция решила прекратить военную операцию в одностороннем порядке, не уведомив об этом ни правительство страны, ни ООН.
"Новая ситуация, складывающаяся в связи с завершением операции "Бархан", которая поставила Мали перед свершившимся фактом и привела к тому, что нас как будто бы выбросили на полпути", – отметил Майга.
Благодаря сотрудничеству с российской ЧВК они намереваются "заполнить пустоту", которая возникнет после ухода французских войск.
К слову, ранее похожая ситуация произошла и с самой Францией. Австралия без предварительного уведомления рассторгла военный контракт со страной, вступив в новый военный союз AUKUS вместе с США и Великобританией. Подобное французские власти расценили как предательство, отозвав послов из стран.
Однако после беседы Макрона и Байдена по телефону, французская сторона решила вернуть собственного дипломата в США.
Вашингтону пора начать сотрудничать с Москвой, а не заниматься несвоевременными вопросами