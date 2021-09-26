Армия РФ лишится боеспособности в случае "агрессии" против Украины - офис Зеленского

Армия РФ лишится боеспособности в случае "агрессии" против Украины - офис Зеленского
Andriy Andriyenko/www.globallookpress.com
продолжениеСтало известно о безвозмездной помощи Литвы Украине для борьбы с Россией
У Москвы нет никаких преимуществ, заявили в администрации президента Незалежной

Украинская армия достигла военного паритета с российской. Ни о каком стратегическом преимуществе со стороны вооруженных сил РФ в отношении Киева нет и речи, уверен советник главы офиса президента Незалежной Алексей Арестович.

Украинский госслужащий заявил, что Россия не обладает решающим преимуществом над Незалежной, это понимают высшие военные чины в РФ. Руководство в Министерстве обороны, добавил Арестович, состоит из профессионалов своего дела, и наверняка доводит такую информацию до Кремля.

В случае вооруженного противостояния с ВСУ боеспособность России, добавил Арестович, будет сведена на нет "лет на пять". Однако объяснять свои доводы украинский чиновник не стал.

Вместе с тем официальный представитель Киева указал, что украинская сторона противостоит "российской агрессии" с помощью политико-дипломатических методов, не забывая при этом об укреплении и модернизации вооруженных сил. Текущую политическую ситуацию, считает советник главы офиса президента, можно охарактеризовать "встречным боем" в оборонной сфере.

"То есть мы наступаем, РФ наступает. Мы наступаем, предлагая новые инициативы политико-дипломатическим путем. Это основа политики президента", – завил Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

В то же время Кремль, по словам советника, якобы угрожает применением своей военной силы в качестве главного политического инструмента. Этот фактор, добавил Арестович, и вынуждает политическое руководство Украины совершенствовать законодательные нормы, увеличивать военный бюджет и модернизировать вооруженные силы.

Ранее Арестович рассказал, в каком случае Украина приступит к решению донбасского конфликта силовым путем.

Источник: Украина 24 ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Настоящий ОДЕССИТ
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Болгария дала хохлостану 3 дня, пшеки вообще несколько часов. Давайте бандерлоги, попробуйте убить хотя бы одного российского солдата...Хотя у вас очко слабенькое со слов Ляшки)
гость 2627435
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Мечтатели потомственные  !  то им революция поможет жить лучше и воры куда то денутся , то крымский мост не достроится и упадёт,  то сша наложит санкции и поток остановится,  а теперь вот еще и это :) Мечтайте девочки и дальше , чем бы дитё не тешилось лишь бы не какалось 
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