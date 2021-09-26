У Москвы нет никаких преимуществ, заявили в администрации президента Незалежной

Украинская армия достигла военного паритета с российской. Ни о каком стратегическом преимуществе со стороны вооруженных сил РФ в отношении Киева нет и речи, уверен советник главы офиса президента Незалежной Алексей Арестович.

Украинский госслужащий заявил, что Россия не обладает решающим преимуществом над Незалежной, это понимают высшие военные чины в РФ. Руководство в Министерстве обороны, добавил Арестович, состоит из профессионалов своего дела, и наверняка доводит такую информацию до Кремля.

В случае вооруженного противостояния с ВСУ боеспособность России, добавил Арестович, будет сведена на нет "лет на пять". Однако объяснять свои доводы украинский чиновник не стал.

Вместе с тем официальный представитель Киева указал, что украинская сторона противостоит "российской агрессии" с помощью политико-дипломатических методов, не забывая при этом об укреплении и модернизации вооруженных сил. Текущую политическую ситуацию, считает советник главы офиса президента, можно охарактеризовать "встречным боем" в оборонной сфере.

"То есть мы наступаем, РФ наступает. Мы наступаем, предлагая новые инициативы политико-дипломатическим путем. Это основа политики президента", – завил Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

В то же время Кремль, по словам советника, якобы угрожает применением своей военной силы в качестве главного политического инструмента. Этот фактор, добавил Арестович, и вынуждает политическое руководство Украины совершенствовать законодательные нормы, увеличивать военный бюджет и модернизировать вооруженные силы.

Ранее Арестович рассказал, в каком случае Украина приступит к решению донбасского конфликта силовым путем.