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Украинская армия достигла военного паритета с российской. Ни о каком стратегическом преимуществе со стороны вооруженных сил РФ в отношении Киева нет и речи, уверен советник главы офиса президента Незалежной Алексей Арестович.
Украинский госслужащий заявил, что Россия не обладает решающим преимуществом над Незалежной, это понимают высшие военные чины в РФ. Руководство в Министерстве обороны, добавил Арестович, состоит из профессионалов своего дела, и наверняка доводит такую информацию до Кремля.
В случае вооруженного противостояния с ВСУ боеспособность России, добавил Арестович, будет сведена на нет "лет на пять". Однако объяснять свои доводы украинский чиновник не стал.
Вместе с тем официальный представитель Киева указал, что украинская сторона противостоит "российской агрессии" с помощью политико-дипломатических методов, не забывая при этом об укреплении и модернизации вооруженных сил. Текущую политическую ситуацию, считает советник главы офиса президента, можно охарактеризовать "встречным боем" в оборонной сфере.
"То есть мы наступаем, РФ наступает. Мы наступаем, предлагая новые инициативы политико-дипломатическим путем. Это основа политики президента", – завил Арестович в эфире телеканала "Украина 24".
В то же время Кремль, по словам советника, якобы угрожает применением своей военной силы в качестве главного политического инструмента. Этот фактор, добавил Арестович, и вынуждает политическое руководство Украины совершенствовать законодательные нормы, увеличивать военный бюджет и модернизировать вооруженные силы.
Ранее Арестович рассказал, в каком случае Украина приступит к решению донбасского конфликта силовым путем.
Вашингтону пора начать сотрудничать с Москвой, а не заниматься несвоевременными вопросами