Министр указал, что Москва не собирается проводить политику, свойственную Киеву

Российская Федерация никогда не обратится к Соединенным Штатам с просьбой о снятии санкционных ограничений. Весь лимит по просьбам, указал глава МИД РФ Сергей Лавров, израсходовала соседняя Украина, руководство которой, считает министр, так ничего и осознало.

Таким образом глава российской дипломатии в ироничном тоне сообщил, выступая перед журналистами по итогам последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что украинская сторона использовала весь лимит просьб по обращению с просьбами к американским коллегам.

"Все просит и просит. И ничего, на мой взгляд, так и не поняла из происходящего. Мы не будем этим заниматься", – пошутил министр иностранных дел.

Глава внешнеполитического ведомства также указал, комментируя обвинения в адрес РФ о "вмешательстве" в выборы США, что американская сторона не разбиралась в ситуации, делая выпады в сторону Москвы. К подобным манерам Кремль уже привык.

Министр прокомментировал слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об отказе Анкары признать воссоединение Крыма с РФ и итоги выборов в Государственную думу на территории полуострова. По словам Лаврова, за подобными заявлениями стоит попытка отвлечь внимание общественности от провала украинской стороны в выполнении Минских соглашений и профессиональной некомпетентности в дипломатии.

Лавров напомнил, что еще во время предыдущих выборов в нижнюю палату парламента, пять лет назад, подобные заявления не были такими громкими.

Ранее министр иностранных дел заявил, что бесконечное обращение к западным государствам вошло в привычку у политического руководства Украины.