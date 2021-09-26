Турция неоднократно демонстрировала ненадежное поведение в отношении России

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече в Сочи 29 сентября намерены обсудить усиление сотрудничества между странами по ряду важных стратегических вопросов. В частности, закупку Анкарой российского вооружения и военную операцию в Сирии. Однако, как считает греческий политолог Пол Антонопулос, российскому лидеру следует быть готовым к вероятному предательству турецкого коллеги. Об этом он написал в статье для InfoBrics.

Эксперт заявил, что именно Турция несет ответственность за гибель многих российских военнослужащих в Сирии. Также Эрдоган пытался изменить баланс сил на Южном Кавказе не в пользу Москвы, оказывая всестороннюю поддержку Азебайджану в конфликте в Нагорном Карабахе. К тому же, Анкара подорвала российские интересы в Африке, поддержав тогдашнее ливийское правительство братьев-мусульман. Не исключено, что турецкий лидер сможет снова решиться на шаги против Москвы, учитывая ряд серьезных разногласий по вопросам Сирии, Крыма и Украины.

Своим очередным обращением к России Эрдоган пытается ослабить нарастающее давление со стороны Запада. Не так давно он заявил, что в ближайшее время может быть создана международная платформа с участием шести стран. Как полагает политолог, ими станут Россия, Турция Иран, Грузия, Азербайджан и Армения.

"Москва, с одной стороны, с энтузиазмом восприняла бы такой блок, но также будет опасаться, зная, что Турция очень часто легко поворачивается к Западу, если может получить какое-либо преимущество", – пишет Антонопулос.

Однако, отметил эксперт, Путин вряд ли поверит Эрдогану.