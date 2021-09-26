Эрдоган может предать Путина после саммита в Сочи - СМИ

Эрдоган может предать Путина после саммита в Сочи - СМИ
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Турция неоднократно демонстрировала ненадежное поведение в отношении России

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече в Сочи 29 сентября намерены обсудить усиление сотрудничества между странами по ряду важных стратегических вопросов. В частности, закупку Анкарой российского вооружения и военную операцию в Сирии. Однако, как считает греческий политолог Пол Антонопулос, российскому лидеру следует быть готовым к вероятному предательству турецкого коллеги. Об этом он написал в статье для InfoBrics. 

Эксперт заявил, что именно Турция несет ответственность за гибель многих российских военнослужащих в Сирии. Также Эрдоган пытался изменить баланс сил на Южном Кавказе не в пользу Москвы, оказывая всестороннюю поддержку Азебайджану в конфликте в Нагорном Карабахе. К тому же, Анкара подорвала российские интересы в Африке, поддержав тогдашнее ливийское правительство братьев-мусульман. Не исключено, что турецкий лидер сможет снова решиться на шаги против Москвы, учитывая ряд серьезных разногласий по вопросам Сирии, Крыма и Украины.

Своим очередным обращением к России Эрдоган пытается ослабить нарастающее давление со стороны Запада. Не так давно он заявил, что в ближайшее время может быть создана международная платформа с участием шести стран. Как полагает политолог, ими станут Россия, Турция Иран, Грузия, Азербайджан и Армения.

"Москва, с одной стороны, с энтузиазмом восприняла бы такой блок, но также будет опасаться, зная, что Турция очень часто легко поворачивается к Западу, если может получить какое-либо преимущество", – пишет Антонопулос.

Однако, отметил эксперт, Путин вряд ли поверит Эрдогану.

Источник: InfoBrics ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Таки и Путин не лыком шит!
Гость311651
Пожаловаться Ответить
"Эрдоган может предать Путина" - что значит "может"? Предаст при любом раскладе, тут даже статей писать не нужно, это так же естественно, как снег зимой..
Гость315449
Пожаловаться Ответить
Турки в политике всегда и всех обманывали и предавали!
1
новости партнеров
По теме

В Германии предупредили о новой опасности для "Северного потока - 2"

Запуск газопровода может не состояться

В Крыму в ответ на планы Украины по захвату полуострова напомнили о солдатах-алкоголиках

С такой армией о войне с Россией украинцам лучше не заикаться, предупредил эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей