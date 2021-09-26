Эксперт объяснил истерику Франции после решения Мали сотрудничать с российскими ЧВК

Эксперт объяснил истерику Франции после решения Мали сотрудничать с российскими ЧВК
Sadak Souici/www.globallookpress.com
Выпады Парижа в адрес Москвы не поддаются логике, считает аналитик

Истерика Парижа стала своего рода признанием того, что внешняя политика Франции полна шероховатостей и острых углов. Такое мнение выразил политолог Сергей Федоров, объяснивший недавнюю критику Пятой республики в отношении решения Мали сотрудничать с российскими ЧВК.

Эксперт напомнил, что в колониальную эпоху Мали с зоной Сахеля принадлежали Франции, а потому связи с экс-метрополией у франкоязычных регионов до сих пор сильны. И культурная ассимиляция привела к тому, что влияние Парижа в указанном регионе остается весьма значительным.

С 2014 года французская армия проводит в Мали антитеррористичкую операцию "Бархан", борясь с джихадистами и отдельными радикальными ячейками, выступающими против избранного правительства. В западноафриканском государстве весьма неустойчивая ситуация – в последнеее время из-за очередного переворота правительственный состав там менялся несколько раз. При этом Елисейский дворец пытался призвать на помощь коллег из Евросоюза, однако желанием не горел никто. Пришлось сократить военный контингент и переформатировать собственное участие в африанской стране – подготовить местную армию к борьбе против радикальных ячеек.

Однако это не значит, указал Федоров, что Бамако не может искать выход на других участников, включая ЧВК. Поэтому и истерика правительства Макрона необоснована.

"Что тут криминального? Учитывая, что официальных российских военных там нет? ЧВК ведут переговоры с местными властями об охране для местного правительства, обучении местных сил. Что противоречит международно-правовым нормам?" – недоумевает политолог.

Эксперт обвинил французские власти и Европейский союз в лицемерии, заявив, что те выборочно подходят к подобным вопросам: одним, к примеру, Соединенным Штатам, можно, а другим – нельзя. Федоров списал все на ревнивую позицию Франции к успехам российской стороны в Африке. Однако в чем виноват на этот раз Кремль, совершенно непонятно.

"Они не смогли добиться каких-то кардинальных перемен к лучшему в борьбе с джихадистами в этой стране. Отсюда – нервные заявления", – высказал предположение аналитик.

Эксперт также напомнил, что Россия имеет влияние в Центрально-Африканской республике – также бывшей французской колонии. В стране наблюдается нестабильная политическая ситуация, и российские ЧВК принимают участие в тренировках местных правоохранительных органов, выполняя функции охраны для политического руководства, что также вызывает раздражение у Парижа.

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Пророк
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Одессит! Это не Франция где то оказалась,а вся Гейевропа. Де Голя нет и все у них идет под откос. Печально и обидно все это. Хоть и на Россию напали,но мы им преподали такой урок стойкости,тактики,порядочности и самоуважения,что они были в в восторге,когда мы вошли в Париж.
Настоящий ОДЕССИТ
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Что то Франция оказалась в глубокой....Куда не глянь, везде их гнобят.
Пророк
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ЧВК и Мали,это мало совместимые вещи. Хотя каждая страна в праве выбирать себе защитника из любых источников. Ну обратились и обратились,в чем проблема??? Решат- поедут,не решат-не поедут!
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