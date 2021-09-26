Талибы* выступили с предупреждением для Таджикистана

Талибы* выступили с предупреждением для Таджикистана
Фото: Oliver Weiken/ dpa/ www.globallookpress.com
Душанбе пригрозили последствиями за вмешательство во внутренние дела страны

В новом правительстве Афганистана, сформированным представителями "Талибана"* после захвата власти в стране, выступили с предостережением в отношении страны-соседа Таджикистана. Заявление сделал заместитель председателя временного правительства Абдул Гани Барадар в эфире телеканала "Аль-Джазира". 

Он заявил, что власти Таджикистана регулярно вмешиваются во внутренние дела Афганистана.

"На каждое действие есть противодействие", – приводит его слова РИА "Новости". 

Других подробностей высказывания представителя талибов нет.

После выхода американских военных из Афганистана боевики начали операцию по захвату регионов страны. После сражений часть военных правительственных сил отступала через территорию Таджикистана. Также Душанбе делал официальный запрос к странам-участницам ОДКБ с просьбой помочь укрепить защиту границы с Афганистаном.

Ранее во временном афганском правительстве попросили помощи у России.

*запрещенная в РФ организация

Роман ИГНАТОВ

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Гость 263098
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Гость from USA
все таки политика США очень мудрая. видимо в госдепе откопали труды дядюшки Збигнева.
подложить русским такую свинью под бок - это серьезное заявление.
Ну русским что не подкладывай, они будут делать своё. Таджикистан самостоятельная мусульманская страна , в случае агрессии от надирателей американских пуканов , они смело могут жаловаться в ООН.
а так они конечно мудрые, карманы в азии олигархи набивают, а реднеки за 1.500 всю жизнь посуду моют, а квартплата 1000 даже в убогой деревне. Hа 500 в америке только хохол может выжить..
Гость 263098
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Гость from USA
все таки политика США очень мудрая. видимо в госдепе откопали труды дядюшки Збигнева.
подложить русским такую свинью под бок - это серьезное заявление.
необрозований дэвочка , Таджикистан не Россия, дажь границ общих нет! ти не учился в школа, сразу посуду мыть поэхальa ? щайтанka, щтоп тебе 40 лет за сарай свой (прости дом) ,платить в колорадо-мана !
Гость from USA
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Гость из Таджикистана
 необрозований дэвочка  , Таджикистан  не Россия, дажь границ общих нет! ти не учился в школа, сразу посуду мыть поэхальa  ?  щайтанka, щтоп тебе 40 лет за сарай свой (прости дом)  ,платить в колорадо-мана  !  
все таки политика США очень мудрая. видимо в госдепе откопали труды дядюшки Збигнева.
подложить русским такую свинью под бок - это серьезное заявление.
Гость from USA
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Гость из Таджикистана
 необрозований дэвочка  , Таджикистан  не Россия, дажь границ общих нет! ти не учился в школа, сразу посуду мыть поэхальa  ?  щайтанka, щтоп тебе 40 лет за сарай свой (прости дом)  ,платить в колорадо-мана  !  
а общих границ и не надо мана. рассый помогай таджикистона мана, новый афган мана, корячится у рюсский баран.
Гость311468
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Таджикистан не один,прежде чем угрожать подумать надо и размишлять талибам.
Гость из Таджикистана
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Гость311476
Вот это поворот. Эээ - рассия, шельме гюшельме, Талибан прищель в гости к тебе, не верный. Башька рэзать буду.
 необрозований дэвочка  , Таджикистан  не Россия, дажь границ общих нет! ти не учился в школа, сразу посуду мыть поэхальa  ?  щайтанka, щтоп тебе 40 лет за сарай свой (прости дом)  ,платить в колорадо-мана  !  
гость
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Гость311476
Вот это поворот. Эээ - рассия, шельме гюшельме, Талибан прищель в гости к тебе, не верный. Башька рэзать буду.
Мойщик туалетов на бензозаправке из сен-луиса ! ты чего не спишь , тебе завтра работать ! неужели так обидели тебя что ты и по ночам не спишь теперь каки пишешь? Плохая девочка!
гость
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Гость311476
Вот это поворот. Эээ - рассия, шельме гюшельме, Талибан прищель в гости к тебе, не верный. Башька рэзать буду.
Э это еще не факт ,а вот вам уже растянули отверстия это факт.
Гость311476
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Вот это поворот. Эээ - рассия, шельме гюшельме, Талибан прищель в гости к тебе, не верный. Башька рэзать буду.
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