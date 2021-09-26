Обстановка накалилась: Боррель выдвинул требования к Белграду и Приштине

Обстановка накалилась: Боррель выдвинул требования к Белграду и Приштине
Жозеп Боррель. Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Европейский дипломат заявил о недопустимости дальнейших провокаций

Обстановка на административной линии с Косово и Метохией накалилась, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он потребовал от Белграда и Приштины немедленной деэскалации и вывода спецназа. Ранее с аналогичным призывом выступил НАТО.

Сегодня стало известно, что генсек альянса Йенс Столтенберг переговорил по телефону с сербским лидером Александром Вучичем, а также премьером Косово Альбином Курти. Обсуждалась напряженная ситуация, которая сложилась между сербами и властями Косово. На своей странице в Твиттер Столтенберг позже заявил, что обеим сторонам крайне важно наладить диалог.

Вучич в разговоре с генсеком НАТО заявил, что пошел уже седьмой день оккупации севера Косово и Метохии спецназом Приштины, при этом международное сообщество молчит. Слова сербского главы приводит телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Ранее российский МИД обвинил косовскую полицию в попытках вытеснить сербов с территории и назвал эти действия провокацией.

Источник: Европейская служба внешних связей ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость312720
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Ну здесь только свидомных не хватало. Это точно напросятся туда миротворцев своих прислать чтобы примазаться к НАТО.
Настоящий ОДЕССИТ
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Как только Сербия проявила активность, то сразу гавностопы из ООН и ЕС загавкали. Жду реакции и эрекции со стороны хохлостана. У них ведь самая сильная армия в Мире. Страсть....)
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