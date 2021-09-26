Захарова прокомментировала оскорбительное заявление Борреля Лаврову

Захарова прокомментировала оскорбительное заявление Борреля Лаврову
Фото: Alexander Kulebyakin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
В МИДе указали на колониальные замашки Евросоюза

Отношение европейских стран к другим государствам основывается на колониальном видении мира. Такое заявление сделала Мария Захарова после резких слов главы европейской дипломатии Жозепа Борреля министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 

Напомним, накануне дипломат рассказал, что во время общения с европейским коллегой тот убеждал Россию прекратить деятельность в Африканских странах, поскольку регион уже занят.

"Африка – это наше место. Вот прямо так и сказал", – отметил Лавров.

Министр указал, что России и Евросоюзу было бы продуктивней работать в африканском направлении сообща, а не прогонять потенциального партнера, кичась тем, что раньше успел занять место – это было оскорбительно и так разговаривать нельзя. 

Мария Захарова отметила, что до сих пор страны ЕС живут в колониальной парадигме и строят отношения с другими государствами согласно такому видению мира. 

"Коллективный Запад наделяет себя правами в том числе заниматься судьбами мира, когда мир об этом не просит", – приводит ее слова в эфире "Воскресного вечера" РИА "Новости". 

Ранее сообщалось, что Боррель едва не сорвал встречу Лаврова с главой МИД Японии.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Вовка из 1а
Пожаловаться Ответить
А кукиш в рыло этому заднеприводному недоноску Барелю. У кого «Искандеры», тот и делает, что хочет и где хочет. А будут возникать, «Цирконом» по репе получат. :-)
Гость 263098
Пожаловаться Ответить
Мария, Дикие племена их уже потихоньку намыливают, так как нутро у них трусоватое. А вся эта гейская сходка , живёт за счёт опустошения бедных стран уже сотни лет, у США процент ввп от реального сектора экономики 12% всего, страна паразитирует и живёт за счёт других. Причём со своими реднеками они не делятся триллионами, пенсии у них смехотворные, 10.5 процентов нищих, просто олигархи набивают карманы. А гость из США у нас тут работает днём тролем, за сальцо, а ночью посуду моет на заправке в Колорадо спрингс
Гость 777
Пожаловаться Ответить
У Борреля уже сдвиг по фазе, а он все духарится не по детски, а пора привыкать к запаху земли.
1
новости партнеров
По теме

В Германии предупредили о новой опасности для "Северного потока - 2"

Запуск газопровода может не состояться

Эрдоган может предать Путина после саммита в Сочи - СМИ

Турция неоднократно демонстрировала ненадежное поведение в отношении России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей