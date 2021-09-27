Шок у Байдена и в партии Меркель: как прошли парламентские выборы в Германии

Фото: Roland Weihrauch/dpa/www.globallookpress.com Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/www.globallookpress.com
Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com Фото: Julian Stratenschulte/dpa/www.globallookpress.com Ангела Меркель. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Впервые за 16 лет в бундестаге окажется пять партий

Согласно итоговым подсчетам голосов, победу на минувших выборах в Германии одержала Социал-демократическая партия (СДПГ), опередив правящую до этого фракцию Ангелы Меркель – ХДС – всего на 1,6%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные немецкого ЦИКа. 

В блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов еще на этапах публикования первых экзит-полов испытали настоящий шок – впервые в истории они набрали настолько низкие результаты. После этого Лашет поспешил выступить с успокаивающей речью для членов фракции и избирателей. Меркель, которая также находилась в этот момент на сцене, не проронила ни слова. Партия проиграла на выборах в "традиционном округе" канцлера Мекленбурге, где фрау одерживала победу восемь раз подряд, передает "Общественная служба новостей". 

Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

В СДПГ, напротив, были рады набранным процентам, как и ярые противники "Северного потока – 2" представители партии "Зеленые" – для них выборы закончились триумфом, поскольку установили для себя новый процентный рекорд. До этого самый высокий результат для них составлял 10,7%. 

Фото: Roland Weihrauch/dpa/www.globallookpress.com

"Альтернатива для Германии" потеряла позицию третьей крупнейшей политической силы в стране, однако ее представители выразили удовлетворение результатами. 

Фото: Julian Stratenschulte/dpa/www.globallookpress.com

Новый состав бундестага, по сообщению ЦИК, будет сформирован из 735 депутатов. СДПГ получит 206 мандатов, ХДС/ХСС – 196, "Зеленым" выделили 118 мест, СвДП 92, АдГ 83, "Левые" займут 39 мест и еще одно останется за Союзом южношлезвигских избирателей.

В США уже отреагировали на итоги парламентских выборов в Германии. Джо Байден, как передает немецкое издание RND, был в некоторой степени шокирован победой СДПГ. Когда американский президент начал общение с журналистами, предварительных данных еще не знал – про лидирующие позиции партии ему сообщили работники СМИ. 

"Вот это да! А они (социал-демократы – прим. редакции) сильные", – приводит его реакцию "МИР 24". 

К слову, во время голосования кандидат на место Ангелы Меркель от ее партии Армин Лашет оконфузился, неверно сложив бюллетень, когда бросал документ в урну. Из-за этого все увидели, за кого он отдал свой голос – подобное считается грубым нарушением выборного процесса в стране. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Настоящий ОДЕССИТ
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Выборы прошли. Будем смотреть!
Хенде хох!
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Вот тебе бабушка и Юрьев день! Это не те ли ребята, которые в 1933 году проголосовали в Рейхстаге за закон, давший всю полноту власти Гитлеру.
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