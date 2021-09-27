"Это туфта": украинцы разочаровались в европейских ценностях из-за ситуации с газом

"Это туфта": украинцы разочаровались в европейских ценностях из-за ситуации с газом
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Прагматичное отношение немцев к внешнеполитическим связям не устраивает Киев

Ситуация с "Северным потоком-2" показала истинное лицо Берлина. Об этом заявил украинский политолог Тарас Загородний.

Он обратил внимание, что улучшение отношений Германии с Россией началось еще до выборов в бундестаг, но это не изменится и после выборов. И дело не только в том, что надежды Киева на немецких "Зеленых" не оправдались – в ФРГ в принципе строят отношения с Украиной как "метрополия с колонией", то есть учитывают исключительно собственные экономические интересы, указал эксперт в эфире телеканала "Наш".

"Себе они берут дешевый российский газ для снижения цен своей промышленности, а нам говорят: а вы себе забирайте водород, для которого нет инфраструктуры, никакой техники", 

– возмутился Загородний. По его словам, Германия просто "кинула" Украину в вопросе с "Северным потоком-2" и продолжает наращивать сотрудничество с Россией. Так что пора украинцам делать выводы: все рассказы про европейские ценности – "это туфта" приводит "Свободная пресса" мнение политолога. 

Ранее в Киеве заявили о необходимости заручиться гарантиями Берлина и Вашингтона, что транзит российского газа в Европу продолжится как минимум до 2040 года. Идеи западных партнеров о том, чтобы сделать Украину крупнейшим экспортером водорода, власти Незалежной воспринимают скептически. Тем более что в Германии уже звучат высказывания, что без водорода из России обеспечить потребности ЕС в топливе не получится.

Источник: Телеканал "Наш"
Николай ВИКТОРОВ
Настоящий ОДЕССИТ
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Хохлостан уже никому не нужен. Этих лживых идиётов поддерживают только обещаниями.
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