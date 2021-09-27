"У нас серьезные проблемы": Лукашенко оценил ситуацию у границ Белоруссии

"У нас серьезные проблемы": Лукашенко оценил ситуацию у границ Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава государства призвал силовиков не зацикливаться на обстановке с мигрантами

Ситуация, которая складывается в ряде сопредельных государств, неблагоприятна для Белоруссии. Правоохранительным органам следует обращать особое внимание на то, что происходит у госграниц, о чем заявил сегодня, 27 сентября, глава республики Александр Лукашенко в ходе выслушивания доклада силового блока.

При этом лидер уточнил, что правоохранительным органам не стоит акцентировать внимание исключительно на мигрантах – у Минска есть более важная задача, указал Лукашенко.

"У нас очень серьезные другие, более важные проблемы, связанные с обороной", – сообщил лидер.

Так, польская сторона разворачивает силы у белорускких границ. Ситуация, на взгляд президента республики, вполне очевидна. Вместе с Варшавой подключаются к развертыванию в странах Североатлантического альянса Соединенные Штаты. Украина также открывает "новый фронт".

Белорусский лидер заявил, ссылаясь на внутренние сводки спецслужб, что беглая оппозиция ринулась в Незалежную, где создаются тренировочные базы по подготовке к деятельности на территории Белоруссию.

Лукашенко также сообщил, что обсудил ситуацию на границе с Украиной с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств сошлись на том, что примут общий комплекс мер. В противном случае у Союзного государства развернется неприемлемая ситуация – вплоть до развертывания ракет. Подобная ситуация, указал глава Белоруссии, недопустима.

Ранее сообщалось, что Лукашенко приземлился в Сочи – президент Белоруссии прибыл в РФ с частным визитом.

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость315177
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С себя-любимых начинать надо. А идея, что это США и ЕС навезли мигрантов рассыпается, как карточный домик, когда выясняется, что у всех мигрантов почему-то белорусские визы.
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