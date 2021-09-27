Tagesschau: Чего добивается Россия в Африке и Мали?

Tagesschau: Чего добивается Россия в Африке и Мали?
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Обращение премьер-министра страны к ЧВК "Вагнер" - серьёзная проблема для Запада

Россия далеко не единственная страна, которая распознала в Африке прибыльный рынок сбыта. В то время как многие другие страны – тот же Китай, видят в Африке, в первую очередь, поставщика сырья и рынок сбыта продукции гражданского назначения, Россия мало что может предложить из последнего, сообщает немецкая Tagesschau. Однако если речь заходит о вопросах безопасности, то здесь дела обстоят совсем иначе: "печально известные" АК-47, поставляемые РФ, боевые вертолеты, танки – все это надежная техника по конкурентоспособным ценам.

В 2018 году Центральноафриканская Республика (ЦАР) стала первой серьёзной целью Москвы и её новой политики в отношении африканского континента. Российская Федерация позаботилась о том, чтобы комитет ООН по санкциям сделал исключение и допустил поставки оружие для правительственных войск в измученной войной стране.

"Одновременно прибыли и бойцы частной военной компании "Вагнер", их было, предположительно, около двух сотен. Русские по сегодняшний день находятся в стране. Без их помощи старое правительство, вновь избранное в конце прошлого года, вряд ли бы осталось у власти", – отмечает Tagesschau.

Однако Франция все более раздражительно реагирует на сообщения о ЧВК "Вагнер" в регионе. За последние несколько недель официальный Париж не раз упрекал Москву в желании нанести ущерб репутации Франции в Африке, чтобы расширить собственное влияние. Тем не менее Российская Федерация "лаконично" отвергла все обвинения и продолжила свой курс, взятый ранее.   

Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Россия контролирует почти половину всех поставок оружия на континент, опережая Францию, США и Китай. При этом речь идет о миллиардах, которые погашаются поставками сырья, как правило, золотом и драгоценными металлами. Более того, в Мали может идти речь даже об уране, который используется в качестве топлива на французских АЭС.

Источник: Tagesschau ✓ Надежный источник
Тимур СОРОКИН

Ответить:

Гость311425
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Французам уран не нужен, они переходят на зеленую энергетику :)
Настоящий ОДЕССИТ
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Отказывать Мали нельзя. Народ просит о помощи, а это святое!
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