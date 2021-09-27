В Кремле считают нарушением "красных линий" расширение НАТО на Украине

В Кремле считают нарушением "красных линий" расширение НАТО на Украине
Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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В Москве подтвердили слова российского лидера о действиях альянса у границ

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсуждал с белорусским лидером Александром Лукашенко ситуацию с Североатлантическим альянсом и Украиной. Глава государства при этом упоминал, что появление НАТО на территории Незалежной переходит грань "красных линий". Такое заявление сделал 27 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журнулистов.

В свою очередь, Лукашенко заявил о договоренности с российской стороной принимать ответные меры на размещение аляьнса на Украине.

По словам Пескова, речь идет о действиях, обеспечивающих стратегические интересы России и Белоруссии. Глава РФ неоднократно упоминал тему о расширении военного присутствия альянса и его инфраструктуры на территории Украины, в контексте которой он и говорил о тех самых "красных линиях".

Напомним, в 2014 году Рада приняла решение об изменениях на законодательном уровне, отказавшись от статуса внеблоковой страны. Два года спустя украинский парламент дополнил изменения по определению вступления в состав Альянса, обозначив эту цель главным внешнеполитическим курсом государства. В 2019 году Верховная рада закрепила указанный курс вместе с членством в Европейский союз на конституционном уровне.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, выслушивая доклад силового блока, что отсутствие реакции на расширение западного альянса у границ приведет к размещению ракет, что является для Минска недопустимой ситуацией. Украинское руководство же, считает глава республики, наплевало на интересы своих граждан и не реагирует на озабоченность соседей.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
немец
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Гость from USA
не дают тебе гринку да ? сидишь в своей гейропке и сиди :)))
лизал блм-кам и лижи , а то опять петухнут вас нищебродиков , аполицейские будут стоять и смотреть:) гейропка это ты круто сказал :) ваши друзья !
немец
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лизал блм-кам и лижи , а то опять петухнут вас нищебродиков , аполицейские будут стоять и смотреть:) гейропка это ты круто сказал :) ваши друзья !
Гость312720
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Гость from USA
как считают кркмляди - это их головная боль. мнение засранцев никого не интересует.
Ну собственно мнение такого засранца как ты да еще купленного точно не интересует. Смотрю каждый день вкалываешь на клаве все свою слажу пишешь, видимо крепко тебе Россия пинка под зад дала, до сих пор горит, а троллик?
Гость from USA
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немец
Что пишут тут безработные обиженные фантазёры хохло-сосики, которые с утра до ночи он-лайн, изливают обиду и бессилие , тоже никого не волнует.
не дают тебе гринку да ? сидишь в своей гейропке и сиди :)))
М
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Настоящий ОДЕССИТ
Бидон четко сказал, только дипломатия и никаких действий со стороны вооруженных действий США. Хохлоебы никак не могут понять или не хотят, действий Америки по Афгану. Думайте уроды безмозглые.
они,запад,бидоны,говорят то что им удобно а делают то что выгодно,сказал одно-сделали другое
на слово им верить нельзя
немец
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Гость from USA
как считают кркмляди - это их головная боль. мнение засранцев никого не интересует.
Что пишут тут безработные обиженные фантазёры хохло-сосики, которые с утра до ночи он-лайн, изливают обиду и бессилие , тоже никого не волнует.
Гость 2 from USA
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Гость from USA
как считают кркмляди - это их головная боль. мнение засранцев никого не интересует.
Поскольку на территории Украины создается враждебно-настроенный государственный проект, анти-Россия, не стоит удивляться продолжению распада этого чудесного государства.
Настоящий ОДЕССИТ
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Бидон четко сказал, только дипломатия и никаких действий со стороны вооруженных действий США. Хохлоебы никак не могут понять или не хотят, действий Америки по Афгану. Думайте уроды безмозглые.
Гость from USA
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как считают кркмляди - это их головная боль. мнение засранцев никого не интересует.
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