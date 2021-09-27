Неизвестный швырнул в Макрона яйцо со криком "Да здравствует революция!" - видео

Неизвестный швырнул в Макрона яйцо со криком "Да здравствует революция!" - видео
Эммануэль Макрон. Фото: Eurokinissi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Глава государства намерен пообщаться с возмутителем спокойствия, чтобы узнать о его мотивах

Неизвестный бросил в французского лидера Эммануэля Макрона предмет, похожий по форме яйцо. Инцидент произошел в ходе визита главы государства на выставку Eurexpo – городском выставочном и конгресс-центре Лиона.

Кадры попали на видеозапись: можно увидеть, что в плечо президента Франции угодил непонятный предмет, который затем отскочил. Глава государства вздрогнул, а охранники закрыли собой тело президента.

Как отмечает источник, правоохранительные органы уже задержали мужчину: на него надели наручники, после чего кортеж с президентом продолжил свой путь

Известно, что швырнувший в Макрона мужчина кричал "Да здравствует революция!". Президент намерен пообщаться с нарушителем, чтобы понять его мотивы, передает телеканал "360".

"Согласно первой полученной информации, это было яйцо, по всей вероятности, твердое, поскольку оно не разбилось при попадании в свою цель. Присутствовавшие на месте репортеры утвеждают, что Макрон попросил у своей команды взять интервью у двадцатилетнего молодого человека, чтобы понять его мотивы", – отмечает источник.

Президенту Франции уже приходилось сталкиваться с аналогичными жестами любви: летом неизвестный отвесил президенту пощечину. В тот момент глава государства прибыл с рабочим визитом в департамент Дром на юго-востоке Франции, где решил пообщаться с местным населением, однако поговорить с местными из-за инцидента не удалось. Два месяца спустя в медиа появилась информация о том, что публично оскорбившего президента 28-летнего мужчину уже выпустили из тюрьмы.

Источник: Lyonmag
Егор МАЛКОВ
Настоящий ОДЕССИТ
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Францию унижают, а Макарону все ни по чем....Надо гнать его.
немец
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есть тут революционеры тоже, мэром столицы боксёра сделали который плохо разговаривает, кондитера президентом, потом клоуна, теперь живут счастливо, пусть из без проволоки на заборе уже 8 лет.
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