Первая пятерка "Единой России" продолжит партийную работу

Каждый возглавит профильную комиссию и будет курировать направления, по которым наиболее компетентен

Лидеры федерального списка "Единой России" продолжат партийную работу и после выборов в Госдуму. Об этом сообщил президент Владимир Путин в понедельник, 27 сентября.

Он поздравил представителей первой пятерки с высоким доверием граждан РФ, что проявилось в достойном результате, который показала партия на выборах, и сообщил, что теперь лидеры списка займутся реализацией "Народной программы" партии по конкретным направлениям.

Так, глава Минобороны Сергей Шойгу возглавит профильную комиссию "ЕР" по развитию Восточной Сибири;

глава МИД Сергей Лавров – комиссию "ЕР" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников;

глава образовательного центра "Сириус", сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева – комиссию по образованию и науке;

главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко — комиссию по здравоохранению.

детский омбудсмен Анна Кузнецова — комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи. Причем Кузнецова будет курировать эти вопросы непосредственно из Государственной думы, подчеркнул Владимир Путин.

Выборы в Госдуму состоялись 17-19 сентября. "Единая Россия" получила 324 мандата. Как отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, состав фракции "ЕР" в новом созыве парламента будет обновлен наполовину.