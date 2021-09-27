Киев продолжает громкие выкрики против Москвы

Представители Незалежной все также придерживаются антироссийской политики. Сегодня, 27 сентября, стало известно о решении местного суда по российским самолетам. Так, 12 наших бортов заочно "арестованы" украинцами.



Подобное решение принимается далеко не первый раз. Киевский режим продолжает "судить" наши самолеты за полеты на территорию Крымского полуострова. В этот раз предлог тот же – лайнеры заочно арестованы за якобы незаконное осуществление перелетов на земли, которые (вопреки реальному положению дел) украинцы продолжают считать своей собственностью.

О вердикте украинского суда по российским самолетам сообщили в пресс-центре ведомства, которое носит название "Прокуратура Автономной Республики Крым". Данное учреждение, созданное незалежными на весьма сомнительных основаниях, входит в структуру Генпрокуратуры Украины.

Там рассказали, что 12 российских лайнеров наказаны заочным арестом за транспортировку пассажиров через пункты пропуска "Симферополь-авиа". Также под удар украинского правосудия попали четыре судна, которые заходили в порты Крыма. В Незалежной использование российской воздушной и водной техникой российских же портов считают "преступлением".

Любопытно, что недавно интернет-пользователи из Японии признали, что Крым фактически является частью нашей страны – как с политически-социальной, так и с культурной точки зрения.