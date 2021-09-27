Телеканал Порошенко "подарил" ему ко дню рождения Крым

Телеканал Порошенко "подарил" ему ко дню рождения Крым
Фото: Petro Poroshenko / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Соратники хозяина "Рошена" выдали желаемое за действительное

Бывшего президента Украины, а ныне лидера партии "Евросолидарность" Петра Порошенко его ручной телеканал "Прямой" поздравил своего хозяина видеороликом с фейковыми мировыми новостями.

Напомним, "шоколадный король" Всея Незалежной отметил накануне 56-й день рождения. Журналисты подготовили для политика видео, в котором якобы западные медиа сообщили, что Украина была принята в НАТО, соборная стала членом ЕС, показала рекордный рост ВВП, а также, что "под дипломатическим давлением Россия ушла из Донбасса и вернула Крым".

"С днем рождения, Петр Алексеевич. Главные победы впереди", – с воодушевлением говорится в конце ролика.


Некоторые пользователи на ютуб-канале, где было размещено видео, с воодушевлением встретили это поздравление и пожелали "пану гетьману" тех самых новых свершений. Однако нашлись и те, кто указал на "параллельную реальность" соратников Порошенко.

"Больше мухоморов жрите и она никогда не изменится", – выразил мнение один из комментаторов.

В феврале нынешнего года стало известно, что хозяин "Рошена" и депутат Верховной рады стал владельцем "Прямого", купив его у бывшего главы Киевской горадминистрации Владимира Макеенко. Сумма сделки не разглашается.

Источник: Ютуб-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость312720
Пожаловаться Ответить
Это новый способ лечения щизофрении - хочешь быть Наполеоном - будь им, правда санитар все равно не даст уйти от реальности.
Гость 390183
Пожаловаться Ответить
Гость 390183
Во во, опять мечтатели , то революция от воров спасёт , то мост упадёт не достроится, то санкции введут и поток не достроят, то америкнцы отомстят русским , за то что вторые отхлестали их своими тутанхамонами по щекам.
Ну в Сирии отхлестали, вы меня поняли , ну и вообще
Гость 390183
Пожаловаться Ответить
Во во, опять мечтатели , то революция от воров спасёт , то мост упадёт не достроится, то санкции введут и поток не достроят, то америкнцы отомстят русским , за то что вторые отхлестали их своими тутанхамонами по щекам.
1
новости партнеров
По теме

США не дадут рублю поднять голову

Эрдоган может предать Путина после саммита в Сочи - СМИ

Турция неоднократно демонстрировала ненадежное поведение в отношении России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей