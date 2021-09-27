В Киеве считают, что руководители Незалежной сами смогут разобраться с безопасностью для украинцев

Москва может устанавливать "красные линии" безопасности в вопросе расширения НАТО по границам РФ, и они не должны распространяться на территории соседних государств. С таким мнением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, реагируя на соответствующее заявление президента России Владимира Путина.

""Красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", – написал в "Твиттере" пан Кулеба.

"Смелый" ответ украинского министра набрал аж 76 ретвитов в соцсети и с десяток комментариев.



Ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста про слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о беседе с российским коллегой про НАТО на Украине, заметил, что данная тема упоминалась. Он напомнил, что Путин не раз уже говорил, что это за гранью "красных линий".

На прошлой неделе украинский лидер Владимир Зеленский, будучи в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, в кулуарах провел встречу с генсеком Североатлантического блока Йенсом Столтенбергом. Во время переговоров экс-комик запросил норвежца расширить присутствие натовского флота в Черном море. Также пан Зеленский потребовал все-таки определить четкие временные границы для вступления Незалежной в ряды альянса.

