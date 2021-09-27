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На прошедших накануне в Германии выборах в бундестаг блок ХДС/ХСС, представителем которого является покидающая пост канцлера ФРГ Ангела Меркель, пришел к финишу вторым. Этому есть целый ряд причин. О них рассказал в комментарии для телеканала "360" старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.
Прежде всего, на поражение партии оказала влияние пандемия коронавируса. По мнению эксперта, ее последствия и жесткие карантинные меры, принятые руководством страны, стали причиной протестных настроений среди немцев.
"Население подспудно или сознательно адресовало свое недовольство власти, которая в тот момент олицетворялась блоком ХДС/ХСС", – пояснил Оленченко.
Еще одним фактором сдачи позиций консервативным блоком социал-демократам он назвал экономическую ситуацию. Опять же введенные из-за пандемии ограничения ударили по малому и среднему бизнесу, который пытался допроситься у Берлина большей помощи.
Еще одной причиной является международный фактор. В сложившейся за последние годы ситуации в ЕС у Германии не всегда получалось принимать верные решения, что подрывало авторитет немецкой власти, полагает специалист.
Также на результаты выборов оказал влияние тот факт, что в стране выросло новое поколение с иными взглядами, требованиями к руководству и устремлениями, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов не отвечает.
Напомним, на выборах в бундестаг победу одержала
Социал-демократическая партия Германии, набрав 25,7% голосов. Следом идет
ХДС/ХСС – 24,1%. Это худший результат консерваторов за всю историю парламентских выборов.
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