Почему проиграла партия Меркель на выборах в бундестаг - мнение эксперта

Почему проиграла партия Меркель на выборах в бундестаг - мнение эксперта
Фото: via www.imago-images.de / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Блок ХДС/ХСС потерпел историческое поражение по целому ряду причин

На прошедших накануне в Германии выборах в бундестаг блок ХДС/ХСС, представителем которого является покидающая пост канцлера ФРГ Ангела Меркель, пришел к финишу вторым. Этому есть целый ряд причин. О них рассказал в комментарии для телеканала "360" старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

Прежде всего, на поражение партии оказала влияние пандемия коронавируса. По мнению эксперта, ее последствия и жесткие карантинные меры, принятые руководством страны, стали причиной протестных настроений среди немцев.

"Население подспудно или сознательно адресовало свое недовольство власти, которая в тот момент олицетворялась блоком ХДС/ХСС", – пояснил Оленченко.

Еще одним фактором сдачи позиций консервативным блоком социал-демократам он назвал экономическую ситуацию. Опять же введенные из-за пандемии ограничения ударили по малому и среднему бизнесу, который пытался допроситься у Берлина большей помощи.

Еще одной причиной является международный фактор. В сложившейся за последние годы ситуации в ЕС у Германии не всегда получалось принимать верные решения, что подрывало авторитет немецкой власти, полагает специалист.

Также на результаты выборов оказал влияние тот факт, что в стране выросло новое поколение с иными взглядами, требованиями к руководству и устремлениями, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов не отвечает.

Напомним, на выборах в бундестаг победу одержала Социал-демократическая партия Германии, набрав 25,7% голосов. Следом идет ХДС/ХСС – 24,1%. Это худший результат консерваторов за всю историю парламентских выборов.

Кроме этих политсил в бундестаг проходят "Зеленые" (14,8%), либеральная Свободная демократическая партия (11,5%), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (10,3%), Левая партия (4,9%).

Фоторепортаж
Шок у Байдена и в партии Меркель: как прошли парламентские выборы в Германии
Фото: Roland Weihrauch/dpa/www.globallookpress.com Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/www.globallookpress.com
Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com Фото: Julian Stratenschulte/dpa/www.globallookpress.com Ангела Меркель. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость from USA
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