В Будапеште приструнили Киев после претензий по контракту с "Газпромом"

В Будапеште приструнили Киев после претензий по контракту с "Газпромом"
Фото: Danil Shamkin / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
В Венгрии посоветовали Украине не вмешиваться не в свои дела

Новая сделка между "Газпромом" и Венгрией о поставке голубого топлива в обход Украины очень разозлила последнюю. В Киеве собрались защищать свои интересы через Еврокомиссию. Венгров такой расклад не устроил, и в местном МИДе жестко ответили украинцам.

Глава внешнеполитического и экономического ведомства Венгрии  Петер Сийярто указал Незалежной на то, что маршрут поставок сырья определяет Россия, так как именно она и обладает всем необходимым газом. 

Дипломат отметил в разговоре с РИА "Новости", что Венгрия сотрудничает с РФ по газу уже почти полвека и вопрос маршрута Будапешт не касается. 

Сийярто добавил, что ни одна страна не имеет права лезть в энергетические дела Венгрии. 

Ранее 27 сентября после известий о новом контракте между Москвой и Будапештом в МИД Незалежной расстроились. Там заявили, что обратятся в Еврокомиссию, так как были ущемлены интересы Украины, добавляет RT. Позже в Киеве испугались, что "Газпром" и вовсе прекратит транзит газа в Венгрию через украинскую ГТС. 

Источник: РИА "Новости"
Полина ИВАНОВА

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Лис
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Простите, а где это прописано, что Россия ОБЯЗАНА использовать Украину как ЕДИНСТВЕННОГО транзитёра СВОЕГО газа? Чубатые совсем берега попутали? Какое их щенячье дело, как одна страна продаёт СВОИ ресурсы другой стране? К какому-такому "законодательству" бандерлоги собираются апелировать, а? Или их просто корёжит от того, что халявные гроши мимо поплывут?
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