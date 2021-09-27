В Венгрии посоветовали Украине не вмешиваться не в свои дела

Новая сделка между "Газпромом" и Венгрией о поставке голубого топлива в обход Украины очень разозлила последнюю. В Киеве собрались защищать свои интересы через Еврокомиссию. Венгров такой расклад не устроил, и в местном МИДе жестко ответили украинцам.

Глава внешнеполитического и экономического ведомства Венгрии Петер Сийярто указал Незалежной на то, что маршрут поставок сырья определяет Россия, так как именно она и обладает всем необходимым газом.

Дипломат отметил в разговоре с РИА "Новости", что Венгрия сотрудничает с РФ по газу уже почти полвека и вопрос маршрута Будапешт не касается.

Сийярто добавил, что ни одна страна не имеет права лезть в энергетические дела Венгрии.

Ранее 27 сентября после известий о новом контракте между Москвой и Будапештом в МИД Незалежной расстроились. Там заявили, что обратятся в Еврокомиссию, так как были ущемлены интересы Украины, добавляет RT. Позже в Киеве испугались, что "Газпром" и вовсе прекратит транзит газа в Венгрию через украинскую ГТС.