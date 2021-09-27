Эрдоган может "объявить" Крым турецкой территорией - экс-военный США

Эрдоган может "объявить" Крым турецкой территорией - экс-военный США
Фото: Depo Photos / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Отставной капитан ВМС не советует Киеву воевать с Москвой в одиночку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может предъявить территориальные претензии к России, а именно замахнуться на Крым. Такой поворот событий не исключил экс-представитель НАТО в Москве, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах в интервью украинской газете "Обозреватель".

По мнению американца, Эрдоган "для своей популяризации, для консолидации сил" однажды может объявить Крым турецким.

Табах заметил, что многие турки считают полуостров своей территорией, которую когда-то отвоевала Россия.

Также уроженец Москвы не советует украинцам в одиночку сражаться с РФ и "не закидывать молодыми телами российские танки". Пан Табах призвал киевский режим обратиться за помощью к США, Европе и Израилю, у которых для противостояния с Россией есть высокоточное оружие. Как именно украинцы и западные союзники должны его применить, чтобы "вернуть" Крым, экс-натовец не уточнил.

Зато назвал возможный военный конфликт между Штатами и Китаем или Россией "армагеддоном", который уничтожит мир.

Напомним, в ходе выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН Эрдоган заявил, что Турция не признает присоединение Крыма к России. В Москве указали, что эту позицию турецкий лидер озвучивал уже не раз, и она не разрушит перспективы его успешного визита в Сочи, который состоится 29 сентября.

А о том, что в Анкаре спят и видят Крым в составе Турции говорил ученый-востоковед Евгений Сатановский. По его словам, Эрдоган строит новую Османскую империю, куда по задумке турка, должны "войти" многие земли РФ.

Источник: Обозреватель ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость from USA
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Эрдоган не будет ничего объявлять. крым ему не нужен, да и с парашки он нормально имеет в виде экспорта овощей-фруктов + удовлетворение разведенок-наташ за их же деньги.
Гость311537
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Зачем Старой Европе, Израилю или США воевать с Россией? Да и Эрдоган такого заявления не сделает. Он Крым взять не сможет даже в самых смелых фантазиях, а вот испортить отношения с РФ - запросто.
Гость311651
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"Такой поворот событий не исключил экс-представитель НАТО в Москве, отставной капитан первого ранга ВМС США" - кто-кто? отставной экс капитан ВМС США? Да серьезно чтоли????? Это как бывшая жена, бывшего соседа не исключила, что у меня кот беременный
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