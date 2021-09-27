Байден сделал третью прививку от COVID-19 - видео

Американский лидер похвастался тем, что выглядит моложе своих лет

Президент США Джо Байден ревакцинировался от коронавируса. Хозяину Белого дома укололи Pfizer. Весь процесс вакцинации в прямом эфире демонстрировали американские телеканалы.

Перед этим 78-летний американский лидер произнес торжественную речь, в которой похвастался возрастом и тем, как он хорошо выглядит.

"Я знаю, что мне столько не дашь, но я уже старше 65-ти... Поэтому сегодня я получаю свою бустерную дозу", – сказал Байден на церемонии в Белом доме.

После этого президент снял пиджак, закатал рукав рубашки до плеча. В какой-то момент в этом ему помогала медик. Лидер нации заметил, что первая леди США тоже пройдет ревакцинацию, но позднее.


Как напоминает РИА "Новости", Байден получил две основные дозы вакцины Pfizer в декабре и январе – еще до вступления в должность президента.

Источник: Твиттер ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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