Президент США Джо Байден ревакцинировался от коронавируса. Хозяину Белого дома укололи Pfizer. Весь процесс вакцинации в прямом эфире демонстрировали американские телеканалы.

Перед этим 78-летний американский лидер произнес торжественную речь, в которой похвастался возрастом и тем, как он хорошо выглядит.

"Я знаю, что мне столько не дашь, но я уже старше 65-ти... Поэтому сегодня я получаю свою бустерную дозу", – сказал Байден на церемонии в Белом доме.

После этого президент снял пиджак, закатал рукав рубашки до плеча. В какой-то момент в этом ему помогала медик. Лидер нации заметил, что первая леди США тоже пройдет ревакцинацию, но позднее.

