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Президент США Джо Байден ревакцинировался от коронавируса. Хозяину Белого дома укололи Pfizer. Весь процесс вакцинации в прямом эфире демонстрировали американские телеканалы.
Перед этим 78-летний американский лидер произнес торжественную речь, в которой похвастался возрастом и тем, как он хорошо выглядит.
"Я знаю, что мне столько не дашь, но я уже старше 65-ти... Поэтому сегодня я получаю свою бустерную дозу", – сказал Байден на церемонии в Белом доме.
После этого президент снял пиджак, закатал рукав рубашки до плеча. В какой-то момент в этом ему помогала медик. Лидер нации заметил, что первая леди США тоже пройдет ревакцинацию, но позднее.
Tune in as I deliver remarks and receive my COVID-19 booster shot. https://t.co/GurbbWdrvF— President Biden (@POTUS) September 27, 2021
Как напоминает РИА "Новости",
Байден получил две основные дозы вакцины Pfizer в
декабре и январе – еще до вступления в должность президента.
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