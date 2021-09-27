Вашингтон накажет американскую компанию за сотрудничество с "Газпромом"

Штрафные санкции составят более миллиона долларов

Карающая рука вашингтонской администрации орудует не только за пределами США, но и внутри государства. Сегодня, 27 сентября, стало известно, что местные власти накажут сервисную компанию Cameron ("дочка" Schlumberger).

Предприятию придется выплатить около 1,4 миллиона долларов за сотрудничество с энергетическим гигантом "Газпром". Компания в обход санкций поставляла свою продукцию нашей корпорации. Прознавшая об этом администрация Соединенных Штатов Америки была в бешенстве. Теперь Cameron предстоит раскошелиться.

Стоит отметить, что нападки на "Газпром" сыпятся со всех сторон. Недавно в Будапеште приструнили Киев за скандальные претензии по контракту с нашим предприятием.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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