В Киеве объяснили отказ Путина встречаться с Зеленским действиями Лукашенко

В Киеве объяснили отказ Путина встречаться с Зеленским действиями Лукашенко
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На белорусского президента возложили ответственность за срыв минских договоренностей

Александр Лукашенко разрушил один из планов России в минском процессе, и в Москве это прекрасно понимают. Такое заявление сделал глава украинской делегации в ТГК по Донбассу Алексей Резников в эфире ICTV, возложив тем самым ответственность за срыв договоренностей между Россией и Украиной на белорусского президента. 

Напомним, последние пару месяцев украинская сторона активно настаивает на необходимости проведения очных переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В качестве одной из ключевых тем Киев пытается протолкнуть вопрос Крыма.

В Москве отмечают, что встреча между лидерами теоретически возможна, однако этому мешает позиция украинских властей по некоторым вопросам, в особенности -  минских договоренностей. По заявлению Кремля, украинская сторона завела всю работу по их реализации в тупик. Владимир Владимирович, как отмечал Песков, был готов ко встрече с президентом Украины "еще вчера", но позиция официального Киева является ключевым камнем преткновения. 

Как заявил Резник, Россия сама перестала настаивать на проведении встреч ТКГ в Минске, поскольку разочаровалась в Александре Лукашенко, который выступал гарантом реализации минских договоренностей. 

"Своими действиями Лукашенко разрушил образ независимого посредника, и мы уж точно в Минск не поедем. И русские это поняли. И на вопрос, готовы ли вы встречаться офлайн, россияне говорят: "Да, мы готовы, но в безопасном месте". То есть слово "Минск" уже не звучит", – приводит его слова РИА "Новости". 

Он заявил, что российская сторона пыталась принудить Киев возобновить диалог в Минске, а отказ расценила как срыв договоренностей. 

Источник: ICTV
Роман ИГНАТОВ

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