Не "Северный поток - 2": на Украине назвали самый опасный газопровод

Не "Северный поток - 2": на Украине назвали самый опасный газопровод
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
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В стране не знают, у кого покупать газ

Газопровод "Турецкий поток" представляет для населения Украины большую опасность, нежели проходящий по дну Балтийского моря "Северный поток – 2". Такое заявление сделал накануне экс-глава Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль, выступая в эфире местного телевидения.

Бывший губернатор опроверг "сказки", согласно которым украинская сторона приобретает по реверсу газ из Словакии. По мнению экс-главы регионов, у Братиславы "нет скважины", при этом она не является производителем голубого топлива.

В своем время, напомнил политик, политическое руководство страны игнорировало запуск "Турецкого потока", который представляет, на взгляд Москаля, куда большую опасность для Украины, передает "Свободная Пресса".

Теперь же, указал бывший глава регионов, благодаря медвежьим действиям официального Киева топливо по "Турецкому потоку" будет подаваться в Венгрию через территорию Турции, а также еще в две страны – Болгарию и Сербию.

В скором времени вслед за Венгрией, уверен политик, подключится и Словакия, которая "вот-вот" начнет приобретать газ, поступаемый по "Северному потоку – 2". Хотя неизвестно, откуда последняя берет топливо.

"Так у кого мы будем покупать?" – задается вопросам Москаль.

Напомним, накануне Венгрия подписала с "Газпромом" два соглашения сроком на пятнадцать лет, в рамках которого предусматривается ежегодная поставка газа объемом в 4,4 миллиарда кубометров. Украинский МИД уже успел выразить свое "разочарование и удивление".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость312964
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Москаль будет покупать газ у маскалей,вот такой каламбур.
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