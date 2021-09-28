Пушков оценил весомость угроз Украины в адрес Венгрии

Пушков оценил весомость угроз Украины в адрес Венгрии
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Претензии Незалежной уже всем надоели

В Европе никто не обращает внимания на угрозы Киева, и уж тем более Будапешт, который и раньше отстаивал свои интересы вопреки позиции Незалежной. На это указал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя вспыхнувший между Венгрией и Украиной скандал из-за поставок газа.

Как отметил Пушков, Будапешт открыто критикует Киев за закон о коренных народов, жестко выступает против ущемления венгерского языка в Закарпатье. Причем словами не ограничивается, а предпринимает конкретные меры.

"Будапешт уже успешно блокировал контакты Украины с НАТО и может этим не ограничиться",

– напомнил сенатор в телеграм-канале. Так что это как раз у венгров есть возможности щелкнуть по носу украинцев, а не наоборот – и за напыщенными словами киевских руководителей реальность не скрыть.

"Украина уже надоела половине Европы со своими скандалами и претензиями, а ее "соответствующие" угрозы не соответствуют ни реальному весу, ни возможностям этой бедной страны",

– оценил Пушков воинственные заявления Киева в адрес Будапешта.

Накануне украинские власти с негодованием отреагировали на подписанное между РФ и Венгрией долгосрочное соглашение на поставку газа. Недовольство обусловлено тем, что поступать топливо будет через Сербию и Австрию, минуя украинскую территорию. В связи с этим Пушков напомнил украинцам, что их страна – просто транзитная, поэтому не их дело решать, кому и сколько газа будет идти по их ГТС, передает РИА ФАН. В Венгрии в ответ на претензии Незалежной также уже заявили, что никому не позволят вмешиваться в вопросы энергетической безопасности страны.

Ранее "Газпром" и Венгрия подписали контракт на ежегодную поставку 4,5 млрд кубометров газа через газопровод "Турецкий поток" и далее по ГТС Юго-Восточной Европы. Договор вступает в силу с 1 октября 2021 г. и рассчитан до конца 2036 года. 

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
Гость 332189
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А кто на неё вообще обращает внимание , даже и не в Европе?  Просто лежать в луже ,пузыри пускать 8 лет, и потом что то заявлять, это уже даже для Европы слишком.
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