Претензии Незалежной уже всем надоели

В Европе никто не обращает внимания на угрозы Киева, и уж тем более Будапешт, который и раньше отстаивал свои интересы вопреки позиции Незалежной. На это указал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя вспыхнувший между Венгрией и Украиной скандал из-за поставок газа.

Как отметил Пушков, Будапешт открыто критикует Киев за закон о коренных народов, жестко выступает против ущемления венгерского языка в Закарпатье. Причем словами не ограничивается, а предпринимает конкретные меры.

"Будапешт уже успешно блокировал контакты Украины с НАТО и может этим не ограничиться",

– напомнил сенатор в телеграм-канале. Так что это как раз у венгров есть возможности щелкнуть по носу украинцев, а не наоборот – и за напыщенными словами киевских руководителей реальность не скрыть.

"Украина уже надоела половине Европы со своими скандалами и претензиями, а ее "соответствующие" угрозы не соответствуют ни реальному весу, ни возможностям этой бедной страны",

– оценил Пушков воинственные заявления Киева в адрес Будапешта.

Накануне украинские власти с негодованием отреагировали на подписанное между РФ и Венгрией долгосрочное соглашение на поставку газа. Недовольство обусловлено тем, что поступать топливо будет через Сербию и Австрию, минуя украинскую территорию. В связи с этим Пушков напомнил украинцам, что их страна – просто транзитная, поэтому не их дело решать, кому и сколько газа будет идти по их ГТС, передает РИА ФАН. В Венгрии в ответ на претензии Незалежной также уже заявили, что никому не позволят вмешиваться в вопросы энергетической безопасности страны.

Ранее "Газпром" и Венгрия подписали контракт на ежегодную поставку 4,5 млрд кубометров газа через газопровод "Турецкий поток" и далее по ГТС Юго-Восточной Европы. Договор вступает в силу с 1 октября 2021 г. и рассчитан до конца 2036 года.