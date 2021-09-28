План Пентагона по сотрудничеству с Россией противоречит целям США – сенаторы

План Пентагона по сотрудничеству с Россией противоречит целям США – сенаторы
Фото: pixabay.com
Американские законодатели потребовали объяснений от Пентагона и Госдепа

Переговоры между оборонными ведомствами РФ и США по поводу возможного использования американцами российских военных баз вызвали негодование сенаторов в Вашингтоне. Они напомнили, что законодательство Соединенных Штатов запрещает совместные операции с РФ, и потребовали объяснений от Пентагона и Белого дома.

Американские сенаторы, в числе которых председатель комитета сената по международным делам Джим Риш, члены комитета палаты представителей по внешней политике Майкл Роджерс и Майкл Маккол, узнали из газет о встрече главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. По данным  The Wall Street Journal, среди прочего обсуждалась возможность использования американскими военными российских баз в республиках Центральной Азии.

Никаких соглашений подписано не было, но сам факт переговоров сенаторов возмутил. Такие планы и контакты не отвечают интересам и целям США, сообщили они в открытом письме госсекретарю Энтони Блинкену министру обороны Ллойду Остину.

"Приглашение России к диалогу не будет способствовать достижению жизненно важных контртеррористических целей США, и это не путь к "стабильным и предсказуемым" отношениям с Россией, которых, как утверждает администрация Байдена, она добивается",

– подчеркивается в письме. Сенаторы напомнили, что военное сотрудничество РФ и США запрещено законом, и призвали Белый дом провести брифинг, на котором будут раскрыты истинные планы администрации, передает телеканал "360".

Ранее американские военнослужащие покинули Афганистан после 20-летнего пребывания в республики. С их уходом власть там захватил "Талибан" (запрещенное в РФ террористическое движение). О том, в какой спешке подразделения США эвакуировались из Афганистана, свидетельствует хаос на брошенных ими военных базах в стране.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

В Будапеште приструнили Киев после претензий по контракту с "Газпромом"

В Венгрии посоветовали Украине не вмешиваться не в свои дела

В Киеве объяснили отказ Путина встречаться с Зеленским действиями Лукашенко

На белорусского президента возложили ответственность за срыв минских договоренностей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей