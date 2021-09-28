Американские законодатели потребовали объяснений от Пентагона и Госдепа

Переговоры между оборонными ведомствами РФ и США по поводу возможного использования американцами российских военных баз вызвали негодование сенаторов в Вашингтоне. Они напомнили, что законодательство Соединенных Штатов запрещает совместные операции с РФ, и потребовали объяснений от Пентагона и Белого дома.

Американские сенаторы, в числе которых председатель комитета сената по международным делам Джим Риш, члены комитета палаты представителей по внешней политике Майкл Роджерс и Майкл Маккол, узнали из газет о встрече главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. По данным The Wall Street Journal, среди прочего обсуждалась возможность использования американскими военными российских баз в республиках Центральной Азии.

Никаких соглашений подписано не было, но сам факт переговоров сенаторов возмутил. Такие планы и контакты не отвечают интересам и целям США, сообщили они в открытом письме госсекретарю Энтони Блинкену министру обороны Ллойду Остину.

"Приглашение России к диалогу не будет способствовать достижению жизненно важных контртеррористических целей США, и это не путь к "стабильным и предсказуемым" отношениям с Россией, которых, как утверждает администрация Байдена, она добивается",

– подчеркивается в письме. Сенаторы напомнили, что военное сотрудничество РФ и США запрещено законом, и призвали Белый дом провести брифинг, на котором будут раскрыты истинные планы администрации, передает телеканал "360".

Ранее американские военнослужащие покинули Афганистан после 20-летнего пребывания в республики. С их уходом власть там захватил "Талибан" (запрещенное в РФ террористическое движение). О том, в какой спешке подразделения США эвакуировались из Афганистана, свидетельствует хаос на брошенных ими военных базах в стране.