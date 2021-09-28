Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за угроз Киева

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за угроз Киева
Фото: VItalii Kliuiev via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Причиной дипломатического скандала стал контракт на поставку российского газа

В МИД Венгрии вызвали на ковер украинского посла. Об этом стало известно во вторник, 28 сентября. Уточняется, что причиной послужила реакция Киева на контракт о поставках газа, который накануне заключили российский "Газпром" и венгерская энергетическая компания MVM.

В рамках соглашения стороны договорились, что в течение 15 ближайших лет в Венгрию будет поступать 4,5 млрд кубометров газа в год по газопроводу "Турецкий поток" и далее через газотранспортные системы Сербии и Австрии. На Украине тут же заявили о нанесенном ей как стране-транзитеру ущербе, обвинили Будапешт в "политических решениях в угоду Кремлю" и объявили о намерении оспорить сделку через Европейскую комиссию. 

В Венгрии назвали действия Украины "возмутительными".

"Мы считаем серьезным нарушением нашего суверенитета и интересов нацбезопасности попытки помешать безопасному газоснабжению нашей страны, отоплению домов венгерского народа и работе промышленности",

– заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что стабильное газоснабжение и установленная цена на топливо на много лет вперед – это гарантия стабильного развития. А намерение Киева помешать этому – крайне недружелюбный шаг, особенно на фоне той гуманитарной помощи, которую венгры оказывают украинцам. Чтобы разъяснить эту позицию, в МИД Венгрии вызван посол Украины, сообщил министр в "Фейсбуке". 

Ранее угрозы Киева в адрес Будапешта оценил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
Гость316020
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Как жеж такое возможно?! Гхас мымо нэньки текёть?!! Хде такое видано шобы гхрОши мимо кошелька беспошлинно шли? Люди добрые! Это шо ж такэ твОрыця??!!!!
Вячеслав Москва
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“… Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за угроз Киева…” – ага, а теперь МИД Украины вызывает посла Венгрии в Киеве для донесения своей позиции по газовому контракту Будапешта и «Газпрома». Ну, держитесь мадьяры. Теперь кастрюлеголовые вас заставят компенсацию платить за газ, который своровать не смогли из-за того, что ваш транзит пошёл мимо них.
Гость2201
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Хохлы вообще погнали, уже вознамерили себя в роли США, хотят чтобы все им помогали - это халява скоро для вас закроется и вот потом побежите к России на поклон. запомните эти слова.
Гость314216
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Вообще что-то все вокруг ополчились на Украину,странно и не понятно за что все вдруг взьерепенились на дзеленского?
₽убль
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«Газпром» начал разбирать трубу на своей территории, чтобы даже теоретически в будущем исключить транзит газа через украинскую ГТС.Об этом заявил директор «Оператор ГТС » Сергей Макогон.«Если транзит будет не через Украину, а через «Северный поток-2», ситуация на Украине не будет интересовать европейских политиков», – Макогон.– Когда мы потеряем транзит, нам готовиться к войне?»... Ага, <цензура>..ь, готовься к войне...!Котловые войска Рогулятника пойдут отвоёвывать у России газовый транзит...Упоротость вкупе с тупорылостью этих кугудов не перестаёт поражать...!
итог
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Чтобы россияне не ездили в Крым чрез Украину,Россия построила Крымский мост и железную дорогу в обход.Чтобы не шел транзит газа через Украину -положили Турецкий поток,СП1,СП2.И все равно Россия- агрессор,избегает своей "жертвы".А "жертва" ооочень возмущается.Халява мимо....
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