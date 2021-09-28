Кого волнует Украина: претензии Киева по "Северному потоку-2" рассмешили болгар

Кого волнует Украина: претензии Киева по "Северному потоку-2" рассмешили болгар
Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/www.globallookpress.com
Зависимость Незалежной от российского транзита наводит на подозрения

Украина так держится за свою газовую трубу, словно от этого зависит само ее существование: есть транзит – есть Украина, нет транзита – нет Украины. В таком случае, это не суверенная страна. К этому выводу пришли читатели болгарского издания "Факти".

На днях в газете была опубликована статья о "Северном потоке-2": о том, что газопровод уже построен, что украинцы очень переживают по этому поводу и возлагают надежды на американцев, которые продвигают новый проект санкций против РФ и ее экспортной трубы в обход территории Украины.

Болгарские читатели недоумевают: им не понятно, какое дело третьим странам до маршрутов, которым поставщик переправляет топливо потребителям.

"Этo кaк если бы coceд ругaл мeня зa тo, чтo я пoмeнял двeрь, так как старая ему больше нравилась. Гaз – российский. Разве есть закон, что он должен идти через Украину? Захoтят – и чeрeз Луну eгo повeзут", – иронизирует пользователь.

Некоторые предлагают воспользоваться примером украинцев и потребовать от России платы за то, что она не отстояла проект "Южный поток" и теперь газ в Европу идет не через Болгарию, а через Турцию:

"В Бoлгaрии мы oчeнь злимcя нa Рoccию, Путинa и других за то, чтo oни нe пocтрoили "Южный пoтoк", a oтдaли eгo Турции… Мы ждeм кoмпeнcaции …. Миллиaрды…"

"Я нe пoнимaл и нe пoнимаю, чтo тaкoe "рoccийcкaя aгрeccия" при cтрoитeльcтвe и пуcкe "CП-2". Этo coвмecтный прoeкт России и ФРГ, coглacoвaнный ... Никтo же нe гoвoрит o гeрмaнcкoй aгрeccии", – рассуждают читатели.

Многие не верят, что Украина – надежный транзитер. Болгары припоминают, как Киев в морозы отбирал европейский транзитный газ ради удовлетворения собственных потребностей. Да и политика Киева в отношении своих же граждан настораживает:

"Шутка дня – Украина ведет агрессивную политику против украинских граждан, проживающих в Крыму, перекрывая им электричество и воду, а наивные европейские граждане будут ждать от нее газа", – пишут читатели. Но еще больше их возмущает, что Киев и Вашингтон выступают против газопровода, который способен обеспечить Европу дешевым трубопроводным топливом, и при этом рассчитывают на поддержку ЕС.

"Украина не должна беспокоить страны ЕС своими внутренними проблемами, в которых она сама виновата", "Ты понял? У нас есть дорогой газ в угоду украинцам", "Кого вообще волнует Украина?" – говорится в комментариях.

Ранее между Украиной и Венгрией вспыхнул дипломатический скандал из-за негативной реакции Киева на подписанный Будапештом долгосрочный контракт с "Газпромом". 

Источник: Факти ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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