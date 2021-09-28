Лидеры коснутся актуальных политических вопросов

Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут 29 сентября. Как отметили в Кремле, стороны намерены обсудить партнерство в политической и экономической сферах.

На официальном сайте Кремля указывается, что президенты двух стран планируют обменяться мнениями по текущим международным вопросам, включая ситуацию на территории Сирии, Северной Африки, Афганистана и Закавказья. Переговоры должны пройти в Сочи, передает RT.



Несколькими днями ранее Эрдоган заявил в ходе брифинга, что режим Дамаска угрожает национальной безопасности турецкой республики, а потому надеется, что Москва пересмотрит свою позицию по Сирии.