Глава государства не собирается складывать полномочия, считает аналитик

После скандальных выборов 2020 года, за которыми последовали массовые протесты, президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал гражданам республики реформировать политическую систему путем поправок в конституцию страны и проведения референдума. По мнению политолога Андрея Суздальцева, тем самым президент пытается добиться для себя пожизненного срока.

Эксперт уверен, что Лукашенко вне всяких сомнений с великой радостью "продал" бы референдум России, однако последняя не одобрила конституционных маневров коллеги. Вероятнее всего, считает спикер, Москва уклонится от всякой реакции на референдум в Белоруссии. Схема довольно выгодна для действующего белорусского лидера – при большинстве голосов он станет совершенно законным и легитимным правителем. А если избиратели выскажутся против нового проекта, то Минск оставит в силе старый вариант от 1994 года, что также его вполне устраивает.

"И в данном случае Лукашенко ничем не рискует, так как сам он не избирается", – уверен Суздальцев.



Конституционный референдум, указал политолог, является неизбежностью. Лукашенко формально выполнит требования Москвы об урегулировании политического кризиса на конституционной основе, а народ таким образом сохранит над собой власть действующего главы республики в качестве "гласа".

"Вопрос с Москвой не решен и не согласован. Напомним, что, если интеграция не начнется, то и Конституция будет Москве неинтересна", – пишет эксперт.

В самом проекте новой конституции предлагается сделать пожизненным членство бывших президентов Белоруссии в составе Народного собрания.