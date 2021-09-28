Контракты РФ с третьими странами Украину не касаются

Соглашение о поставках газа из России в Венгрию в обход Незалежной не нарушает ни правила международной торговли, ни какие-либо другие международно-правовые нормы. На это указал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник, 28 сентября.

По словам Пескова, только Россия и Венгрия решают, каким маршрутом доставлять газ, и не дело украинских властей указывать, какой трубопровод выбрать.

"Абсолютно нет никакого места для критики и, конечно, не должно быть места для таких истеричных реакций",

– отметил пресс-секретарь президента РФ, подчеркнув, что как-то отвечать на подобные выступления Киева Москва не собирается.

Если Киев заинтересован в том, чтобы ГТС Незалежной была задействована в транзите углеводородного сырья из РФ в ЕС и после 2024 года, пусть подготовит "экономически целесообразное" предложение, и РФ его рассмотрит: "Никаких табуированных маршрутов не существует", – заверил Песков.

Накануне "Газпром" заключил соглашение с венгерской стороной о поставках 4,5 млрд кубометров газа в год через "Турецкий поток". В Киеве заявили, что оспорят сделку как не соответствующую европейскому энергетическому законодательству. Будапешт уже вызвал украинского посла в МИД.

Ранее болгары высмеяли претензии украинцев из-за "Северного потока-2".