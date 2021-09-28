Еврокомиссия обязала Венгрию согласовать контракт с "Газпромом" у ЕС

Еврокомиссия обязала Венгрию согласовать контракт с "Газпромом" у ЕС
Фото: Robert Michael/ZB/www.globallookpress.com
В ведомстве заявили, что договор не должен угрожать энергобезопасности стран

Будапешт должен оценить влияние своего газового соглашения с Россией на безопасность энергетического снабжения, после чего довести до Еврокомисии информацию о сделанных выводах при возникновении подозрений о наличии угроз региону или всему Европейскому союзу в целом. Такое заявление сделал представитель ЕК.

Как отметил европейский чиновник, новые долгорочные соглашения по газу с годовым объемом потребления от 28% членом Евросоюза подлежат доведению до местных национальных компетентных органов, которые впоследствии должны подготовить оценку влияния соглашения на безопасность энергетического снабжения.

Представитель Еврокомиссии сообщил, что соглашение "Газпрома" с венгерской MVM как раз составляет 28% годового потребления в указанной стране. Поэтому ЕК ожидает отчета, который необходимо составить по итогам оценки рассматриваемого контракта в течение трехмесячного срока.

Еврокомиссия также имеет право на запрос самого контракта, если у нее появится повод для обеспокоенности энергобезопасностью члена Евросоюза.

В ЕК также указали, что долгосрочное соглашение необходимо согласовать с климатическими амбициями Евросоюза, которые несет обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 55 процентов к 2030 году, передает "Общественная служба новостей".

Напомним, Украина пообещала направить жалобу в Еврокомиссию после заключения Венгрией и "Газпромом" 15-летнего контракта на поставки газа по "Турецкому потоку", который проходит в обход Незалежной. В украинском МИД заявили, что Будапешт принял "политическое решение в угоду Кремлю". После этого венгерские власти вызвали посла Украины.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость312018
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"Будапешт должен ... довести до Еврокомисии информацию о сделанных выводах при возникновении подозрений о наличии угроз..." - звучит прямо как "должная осмотрительность при выборе контрагента".
Гость312720
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Пора венграм послать ЕС далеко и надолго, совсем оборзели лезть во внутренние дела суверенных государств. Хотя похоже что все кто в ЕС суверенности не имеют а являются шестерками у ЕС и МВФ.
М
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Настоящий Одессит
А мне нравится позиций идиотов из ЕС. Если жидкий стул, то ЕС не надо просить разрешения, ну а если твердый....то в течении трех месяцев, как приспичило, надо получить разрешения у засранцев из ЕС. Такого идиотизма, я еще не видел и не слышал.)
захочешь получать субсидии из брюсселя (миллиарды евро) еще не так раскорячишься
вона свидомиты,раскорячились так что глаза на лоб у европы,но раз не члены ес то большой и толстый по губам
Гость312900
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Украина член ЕС?
Гость315786
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Я так понимаю, что если бы Венгрия заключила контракт с Газпромом на 15 лет с транзитом через Украину на тех же условиях, ни один чиновник ЕК даже рта бы не раскрыл. И плевать бы было сколько процентов от годового потребления составляет контракт 28% или 98%. А на обязательства по сокращению выбросов парниковых газов всей ЕК было бы нас...ть. Какие милые редкостные твари сидят в ЕК!
Настоящий Одессит
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А мне нравится позиций идиотов из ЕС. Если жидкий стул, то ЕС не надо просить разрешения, ну а если твердый....то в течении трех месяцев, как приспичило, надо получить разрешения у засранцев из ЕС. Такого идиотизма, я еще не видел и не слышал.)
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